30 июня в Москве объявлен оранжевый уровень опасности : в течение дня в столице пройдут сильные ливни с порывами ветра до 24 метров в секунду, гроза и град.

По данным центра «Фобос» , за сутки может выпасть до 30−40 мм осадков — это половина месячной нормы. Метеорологи утверждают, что по некоторым показателям ливень может побить рекорд 50-летней давности. Пик непогоды придется на вторую половину дня, в период с 18 до 21 часа, дождь может подтопить дороги и тоннели, так что водителям стоит быть особенно внимательными.

Непогода уже отразилась на графике работы столичных аэропортов. По данным портала « Яндекс.Расписание », задержано более 40 рейсов.

Прямо сейчас в Москве. A post shared by Панельное достояние. (@panelnoe.dostoyanie) on Jun 30, 2017 at 3:50am PDT

Говорите, разрешённая скорость 110?! Ну ну… А знаете кто помыл машину сегодня?! Бинго! Плохая примета #шторм #главноевовремя A post shared by Natalia Chaadaeva (@nataliachaadaeva) on Jun 30, 2017 at 4:12am PDT

Град в Королеве. Полный Апокалипсис. Машины в перекраску) #град #апокалипсис #потоп #потопвмоскве #ливень #смерч #снегвиюне A post shared by БАР & ZAZEMLENIE Рок Музыка (@aleksandr_bar) on Jun 30, 2017 at 5:28am PDT

Говорят этот #ливень тропический)) A post shared by Александр Чирков (@tschirkow) on Jun 30, 2017 at 5:27am PDT

#тропический #ливень #гроза A post shared by Фонд «Московское Время» (@fondmostime) on Jun 30, 2017 at 5:21am PDT

A post shared by Евгения (@jeniviella) on Jun 30, 2017 at 5:19am PDT

#прямосейчас #град #ливень A post shared by Ивантеевка ТВ (@ivanteevka_tv) on Jun 30, 2017 at 4:20am PDT