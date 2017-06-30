Сергей Бобылев / ТАСС

30 июня в Москве объявлен оранжевый уровень опасности: в течение дня в столице пройдут сильные ливни с порывами ветра до 24 метров в секунду, гроза и град.

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По данным центра «Фобос», за сутки может выпасть до 30−40 мм осадков — это половина месячной нормы. Метеорологи утверждают, что по некоторым показателям ливень может побить рекорд 50-летней давности. Пик непогоды придется на вторую половину дня, в период с 18 до 21 часа, дождь может подтопить дороги и тоннели, так что водителям стоит быть особенно внимательными.

Непогода уже отразилась на графике работы столичных аэропортов. По данным портала «Яндекс.Расписание», задержано более 40 рейсов.

Прямо сейчас в Москве.

A post shared by Панельное достояние. (@panelnoe.dostoyanie) on

Говорят этот #ливень тропический))

A post shared by Александр Чирков (@tschirkow) on

#тропический #ливень #гроза

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#прямосейчас #град #ливень

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