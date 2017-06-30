1.
Репродукция «Моны Лизы» на боковом фасаде магазина Louis Vuitton на Пятой Авеню в Нью-Йорке.
Это промо к новой коллекции модного дома, созданного в коллаборации с американским художником Джеффом Кунсом.
Фото: Timothy A. Clary / AFP / East News
2.
В результате лесных пожаров в португальском муниципалитете Педроган-Гранди погибли более 60 человек.
Фото: Rafael Marchante / Reuters
3.
Вид на Ронский ледник неподалеку от перевала Фурка, Швейцария.
Старейший ледник Альп накрыт специальными белыми одеялами, предотвращающими таяние.
Фото: Urs Flueeler / AP / East News
4.
Жители Нью-Йорка отметили день летнего солнцестояния на занятиях по йоге на Таймс-сквер.
Фото: Michael Brochstein / Zuma / ТАСС
5.
В китайской провинции Хэнань в целях реконструкции деревень провели контролируемый снос зданий.
Фото: Reuters
6.
Пасть тигровой акулы.
Фото: Michael Dornellas / REX / Shutterstock
7.
14 июня в Лондоне сгорел 24-этажный жилой дом Grenfell Tower.
Жертвами чрезвычайного происшествия стали по меньшей мере 80 человек.
Фото: Matt Dunham / AP / East News
8.
Постояльцы отеля Null Stern Hotel, расположенного на горе Зентис, Швейцария.
Единственная на сегодняшний день гостиница категории «ноль звезд"
находится на высоте 1200 метров над уровнем моря в восточной части швейцарских Альп.
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
9.
Каное Hokule вернулось с трехлетнего кругосветного плавания.
В гавайской столице Гонолулу экипаж парусного судна встретили около 100 тысяч человек.
Фото: Zak Noyle / Zuma / ТАСС
10.
Арт-инсталляция британского художника Люка Джеррама в бассейне Сент-Джордж в Ренне, Франция.
Фото: Damien Meyer / AFP / Getty Images