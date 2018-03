Британцы The xx’s опубликовали клип на трек I Dare You. Над видео работали фотограф Аласдейр МакЛеллан (он же снимал для The xx’s клип On Hold) и бельгийский дизайнер Раф Симмонс. В кадре можно увидеть 13-летнюю Милли Бобби Браун (героиня сериала «Очень странные дела»), актрису Аштон Сандерс (знакомый зрителям по драме «Лунный свет») и Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона.

В качестве съемочных площадок были выбраны лос-анджелесские особняки, построенные архитекторами Фрэнком Ллойдом Райтом и Джоном Лотнером.