«В плохом фэнтези я натыкаюсь на одну и ту же ошибку — в этих мирах слишком могущественная магия. Там есть могучие колдуны и ведьмы, которые могут уничтожить целые армии, но при всем при том армии в этих мирах все еще есть! Но так ведь не бывает! Представьте, что есть такой парень, который может прийти, колдануть, и всей вашей десятитысячной армии как не бывало — так какой смысл тогда набирать армию!?"

«При написании эпического фэнтези совсем уж без волшебства не обойтись. Но я проповедую разумное использование магии. С каждой новой книгой уровень магии растет по чуть-чуть. Это как варить крабов: бросьте краба в кипяток, и он начнет выпрыгивать. Поэтому крабов кладут в холодную воду и постепенно ее нагревают. В этой метафоре горячая вода — это магия и фэнтези, а краб — аудитория».

«Игра престолов» славится не только своей средневековой брутальностью, но и умеренным присутствием магии — она не только ограничена, но и имеет ряд правил. Esquire попытался спрогнозировать, какую роль волшебство сыграет в развитии сюжета грядущего седьмого сезона.

Осторожно, впереди спойлеры.

1. Владыка Света — единственный настоящий Бог, и его мессия — Азор Ахай 2. Видение будущего в огне 3. Магия крови Таргариенов 4. Белые ходоки 5. Упыри и некромантия 6. Воскрешение из мертвых 7. Драконы 8. Изменение внешности 9. Варгование 10. Древовидение

1. Владыка Света — единственный настоящий Бог, и его мессия — Азор Ахай.

Вера в Р`глора — Владыку света (он же Единственный настоящий Бог, Красный Бог) — это религия, распространенная в Вольных городах за пределами Семи Королевств (основного места действия сериала). Ее суть — служение Единому Богу — добра, огня и света, которому противостоит Великий Иной — божество тьмы и холода. Все представители других религий с точки зрения адептов Р`глора - идолопоклонники и язычники, которых нужно обратить в свою веру.

В отличие от большинства других религий мира «Игры престолов» (например, Веры в Семерых), божества которых ни разу явно не проявляли себя ни чудесами, ни подтвердившимися знамениями, Р`глор обладает реальной силой. Однако никто не знает, как именно эта сила работает.

Наиболее близки к пониманию возможностей Р`глора служители его культа — красные жрецы. Но даже они периодически допускают ошибки в трактовке получаемых знаков. Основной принцип общения с богом — это молитва, жертвоприношения и религиозные ритуалы, которые стимулируют появление разнообразных сверхъестественных событий.

Когда Станнис Баратеон — претендент на престол — начал войну за власть, он тоже обратил свой взор к Р`глору. Вскоре после этого четыре его конкурента — Ренли Баратеон, Робб Старк, Джоффри Баратеон и Бэйлон Грейджой — один за другим погибли при разных обстоятельствах.

Одной из основ веры в Красного бга является легенда об Азоре Ахае (он же Обещанный принц, он же Сын Огня, он же Воин Света) — мессии, который одержит победу над смертью и тьмой. Согласно пророчеству мудрецов Р`глора, Азор Ахай должен прийти после долгого лета, при сиянии кровавой звезды и возродиться среди дыма и соли, чтобы победить тьму. Долгое лето как раз предшествовало началу сериала, а «кровавя звезда» (красная комета) сияла в небе в начале второго сезона.

Что же касается возрождения, то среди дыма и соли своих слез в финале первого сезона возрдилась Дейнерис Таргариен, когда вышла из погребального костра невредимой и лицезрела рождение своих драконов. Однако, к возрождению можно и отнести воскрешение из мертвых Джона Сноу в шестом сезоне, которое произошло после молитвы Р`глору. Жрица Мелисандра считает, что это знак богоизбранности Сноу. И одна из главных загадок сериала в о том, кто же из них (Джон Сноу или Дейнерис Таргариен) будет новым Азором Ахаем.

Вера в Р`глора — представляет собой помесь иудаизма (единый Б-г, жрецы-служители Храма, Храм почитания, мессия), ислама (прозелитизм — обращение в свою веру и борьба с еретиками), языческих обрядов (священные костры и человеческие жертвоприношения) и зороастризма (дуализм: борьба бога Добра и бога Зла)

Ограничения: Несмотря на то, что теоретически Р`глор контролирует все происходящее в мире (как естественный ход событий, так и сверхъестественный), никто не знает его истинных целей, предела власти и самой сущности. Поэтому все чудеса связаны с естественным ходом вещей (как это было в случае с Роббом Старком), либо происходят в сверхъестественном, но ограниченном ключе (воскрешение из мертвых возможно только при определенных условиях).

Роль в дальнейшем сюжете: Так как с каждым сезоном магия и сверхъестественное в мире Игры престолов растет, то растет и влияние Владыки Света.

В промо-материалах, выпущенных телеканалом HBO, мы видели кадр, в котором Сэм Тарли (неуклюжий друг Джона Сноу) читает записи о пророчестве Азора Ахая. Вероятно, исследования Сэма пошатнут скептические взгляды научных умов Вестероса на магию и помогут приблизиться к пониманию Владыки света. Либо, доставят Сэму большие неприятности, учитывая ярую нетерпимость официальной науки Семи Королевств ко всему сверхъестественному.

2. Видения будущего в огне

Жрецы Р`глора могут видеть будущее в священном огне. И даже не один возможный сценарий развития событий, а несколько.

Мелисандра видела в пламени Джона Сноу и его битву за Винтерфелл — события, которые в итоге произошли в финале шестого сезона. Тогда же у нее появились догадки, что именно Сноу, а не Станнис является потенциальным Азором Ахаем (мессией).

Ограничения: Толкование видений может быть ошибочным. Малисандра трагически заблуждалась, считая Станниса Азором Ахаем. Жертвой ее неверного пророчества стала Ширен Баратеон — девочку сожгли на костре ради победы над Болтонами (чего, в итоге, не случилось).

Роль в дальнейшем сюжете: Поскольку Джон Сноу под страхом смерти изгнал Мелисандру из своего круга, когда узнал, что она сожгла невинную Ширен, единственный путь красной жрицы лежит к другому потенциальной мессии — Дейнерис Таргариен. Тем более, что некоторые коллеги Мелисандры по культу Р`глора уже признали ее богоизбранной.

Кроме того, провидческий дар красной жрицы будет незаменим для борьбы со смертоносной расой Белых Ходоков, чью реальную опасность в сериале она осознала одной из первых.

3. Магия крови Таргариенов

Таргариены — свергнутая королевская династия, к которой относятся два доживших до шестого сезона персонажа — Джон Сноу и Дэйнерис Таргариен.

Согласно легендам, в них течет кровь драконов, поэтому только истинный Таргариен может управлять ими. Для того чтобы сохранить чистоту крови (и свой мистический статус), Таргариены столетиями практиковали внутридинастические браки между братьями и сестрами.

Дейнерис Таргариен считается первым «истинным драконом» за многие годы: она не горит в огне и с переменным успехом повелевает своими драконами.

Жрецы Р`глора считают, что кровь Таргариенов имеет волшебные свойства, и поэтому используют ее в своих ритуалах, и успешно. Например, кровь Станниса Баратеона (он имел дальнее родство с Таргариенами) была одним из элементов в магическом ритуале Мелисандры. Она зачала от него тень-убийцу (сверхъестественное существо, похожее на материализованную тень), которую родила спустя несколько часов. В итоге, тень проникла во вражеский лагерь и убила брата Станниса - короля Ренли, конкурирующего с ним в борьбе за трон.

В третьем сезоне Мелисандра использовала кровь Джендри (племянника Станниса, в чьих жилах тоже есть доля крови Таргариенов) для того, чтобы наложить проклятие на трех самопровозглашенных королей: Джоффри, Робба и Бэйлона Грейджоя. Вскоре после ритуала, все трое погибли при разных обстоятельствах.

Ограничения: Создание тени-убийцы при сношения с мужчиной «таргариенской крови» отбирает большую часть его жизненных сил, и при повторной попытке может попросту убить его.

Тень может существовать всего несколько часов, после чего растворяется в воздухе. Для того, чтобы тень успела убить Ренли, Меллисандре пришлось «рожать» близ его лагеря.

Роль в дальнейшем сюжете: Кузнец Дженжри вернется в новом сезоне и, вероятно, сыграет свою роль и как потенциальная жертва красной жрицы для изготовления новых теней, и как новый претендент на престол, которого могут использовать, чтобы помешать Джону и Дейнерис объединить усилия в борьбе с феодальным раздраем Семи Королевств.

Но главная загадка вокруг Джендри кроется в его предполагаемом умении работать с валирийской сталью (редчайшая сталь, выкованная в древнем потерянном государстве Валирии. Обладает магическими свойствами, поэтому никто в Семи Королевствах не может воспроизвести ее, лишь переплавлять имеющуюся. — Esquire), столь необходимой для уничтожения смертоносных Белых Ходоков.

4. Белые Ходоки

Белые Ходоки (они же — «Иные») — это древние гуманоидные существа со светящимися ярко-синими глазами и ледяным дыханием. Они живут тысячи лет, обладают огромной физической силой, а холод шагает с ними в ногу, уничтожая все на своем пути. Их главная способность — это некромантия: умение брать под контроль тела умерших и использовать их в качестве своей боевой силы.

Белые ходоки были созданы тысячи лет назад гуманоидной расой долгожителей, так называемыми Детьми Леса (в сериале они появлялись в 4 и 6 сезонах), для защиты священных чардрев (мест поклонения Старым Богам) от всего остального человечества. Но через какое-то время ходоки вышли из-под контроля.

Белые ходоки размножаются, похищая человеческих младенцев, которых превращают в себе подобных прикосновением руки своего лидера — Короля Ночи.

Ограничения: Белые Ходоки уязвимы перед драконьим стеклом (обсидианом) и валирийской сталью. Проблема в том, что секрет изготовления валирийской стали утерян, мечи из нее могут стоить целое состояние, и обычно являются бережно хранимой семейной реликвией; а обсидиан просто редко встречается в природе.

Мир людей от вторжения иных защищает Стена на Севере, обладающая магическими свойствами, ¬- ее пересечение попросту уничтожит ходоков.

Как показывают события шестого сезона сериала, Иные так же обладают способностью замечать присутствие сознания наблюдающих за ними древовидцев.

Роль в дальнейшем сюжете: В 6-й 6 серии шестого сезона Бран Старк опрометчиво переместил свое сознание на территорию Иных и получил «метку» Короля Ночи. Это позволило армии мертвецов пройти в убежище Трехглазого Ворона, преодолев магические заслоны Детей Леса.

Это трагическое событие привело к гибели самого Ворона, Ходора, лютоволка Лето и последних Детей Леса. Но что важнее всего: теперь мы знаем, что при определенных условиях Иные могут пройти на защищенные территории. Бран движется в сторону юга и собирается пересечь Стену и, скорее всего, ходоки смогут пройти за ним, преодолев магическую защиту, и попасть в Вестерос.

Это ознаменует начало крупномасштабного вторжения Белых Ходоков и их бесчисленной армии мертвых в Семь Королевств, что, само собой, отбросит на второй план феодальные разборки лордов с самопровозглашенной королевой Серсеей-I.

5. Упыри и некромантия

Некромантия — основная магия Белых Ходоков, за счет которой они «оживляют» трупы людей и животных, и берут их под свой контроль.

Ставь упырем, умерший не возвращает свою былую личность (хотя и обладает остаточной памятью, как мы видим на примере упыря Отора из 8 серии первого сезона, который помнил, где находятся покои Лорда-Командующего), теряет способность к речи, и становится бездумной марионеткой Белых Ходоков.

Единственная функция упырей — преодолевать препятствия и убивать все, что попадется на пути. При этом сами упыри не гниют и не чувствуют боли.

Но не все «живые мертвецы» — злобные и бездушные зомби. Так, Бенджен Старк (дядя Джона Сноу), был спасен от полного превращения в упыря Детьми Леса: они, по‑видимому, применили на нем магию, сходную с той, что использовалась для превращения человека в Белого Ходока. Так Бенджен превратился в нечто среднее между упырем (его тело мертво, но не гниет) и человеком (он полностью в сознании, обладает речью и не терял память). Однако вернуться на Стену он не может из-за древней магии.

Квиберн — бывший мейстер* и сумрачный гений королевы Серсеи, судя по всему, использует технологию, схожую с некромантией Белых Ходоков, чтобы поддерживать «в форме» Грегора Клигана — рыцаря королевской гвардии, смертельно раненного в поединке, а затем таинственным образом вернувшегося на службу в новом виде.

*(Мейстер — член Ордена Мейстеров, учёный широкого профиля, часто работающий на лорда, отвечающий за письма, обучение детей, врачевание и т. д. — Esquire)

Ограничения: Упыри крайне чувствительны к огню, могут сгореть за несколько минут. Другой способ остановить упыря — отрубить ему голову.

Роль в дальнейшем сюжете: Возможно, дядя Бенджен, ставший полуупырем-получеловеком, попадет под контроль Белых Ходоков, когда они преодолеют Стену. А учитывая знания Квиберна в некромантии, есть основания полагать, что он может сыграть важную роль в борьбе с упырями, надвигающимися на Вестерос.

6. Воскрешение из мертвых

Несмотря на то, что автор саги Джордж Р.Р. Мартин неоднократно негативно высказывался о воскрешениях убитых героев («Мне не нравится идея воскрешения героя после его смерти. Я с большим уважением отношусь к Толкину, но ему не следовало воскрешать Гэндальфа». Из интервью Esquire), он несколько раз нарушал собственное правило. Однако делал это не ради ублажения читателей, а с целью развития мифологии своего мира.

В «Игре престолов» воскрешение осуществляется молитвой Р`глору, произносимой красным жрецом. Работает в исключительных случаях. Точного механизма никто не знает.

Впервые воскрешение было введено в сюжет в третьем сезоне, на примере Берика Дондарриона из «Братства без знамен» (своеобразное сообщество робингудов-партизан, воюющих против Ланнистеров и Фреев). Его вернул к жизни красный жрец Торос из Мира.

Вторым (и самым главным на данный момент) воскрешением в сериале было возвращение к жизни Джона Сноу, после того как братья Ночного Дозора подло зарезали его во дворе Черного замка. Джон оставался мертвым в течение суток и вернулся к жизни тем же способом, что и Берик — магией Р`глора.

Ограничения: Нельзя воскресить человека, который: 1) был лишен головы 2) был мертв долгое время 3) был кремирован/разрублен на части.

Как правило, воскрешения не проходят для человека бесследно. На примере Берика Дондарриона из Братства без знамен (которого возвращали с того света шесть раз) мы знаем, что с каждым воскрешением человек теряет часть своей личности и воспоминаний, все меньше и меньше оставаясь собой.

Поскольку для Джона его возвращение из небытия было первым, то его личность в целом осталась прежней. С той лишь разницей, что Джон стал слегка более импульсивным и без каких-либо угрызений совести самовольно покинул Ночной Дозор (на что раньше он бы никогда не пошел).

Роль в дальнейшем сюжете:

С сюжетной точки зрения воскрешение Джона было сделано для того, чтобы подчеркнуть его статус потенциального мессии (Азора Ахая). Кроме того, смерть формально освобождает его от клятвы Ночного дозора, которая обязывает человека служить на Стене до самой смерти. В перспективе это дает ему возможность претендовать на престол, если он узнает о своем истинном королевском происхождении.

7. Драконы и другие сказочные животные

Эти смертоносные животные — не просто фентезийный аналог ядерного оружия, а воплощение магической силы, которая, подобно их размеру, увеличивается с каждым сезоном.

Драконы Дейнерис обладают интеллектом не большим, чему собаки. Однако они имеют некую ментальную связь со своей «матерью», что позволяет им чувствовать друг друга. Кроме того, они подчиняются голосовым командам Дейнерис, например «дракарис» (с высокого валирийского переводится как «драконий огонь»). В шестом cезоне Тирион Ланнистер высказывает предположение, что драконы умнее, чем кажутся.

Ограничения: Примитивное сознание драконов делает их опасными для себя и всех окружающих. Чем больше они становятся, тем больше пищи им требуется. И тем сложнее их контролировать.

Роль в дальнейшем сюжете: Поскольку магия возвращается в Вестерос, есть вероятность, что вернутся и некоторые виды магических животных. Способность драконов дышать огнем будет ключевой в борьбе с упырями и Белыми Ходоками (пламя драконов поможет в изготовлении обсидиана, к которому уязвимы Ходоки).

8. Изменение внешности

В «Игре престолов» существует два магических способа изменения внешности.

Первый способ позволяет человеку буквально менять одно лицо на другое.

Орден Безликих (наемные убийцы-сектанты, на служении у которых побывала Арья Старк — Esquire), использует для маскировки именно этот вид магии.

Второй способ изменения внешности — это создание оптической иллюзии с помощью магического рубина. Им пользуются жрицы Р`глора. Например, Мелисандра носила ожерелье с рубином и с его помощью скрывала свой истинный возраст от окружающих.

Ограничения: Безликие не могут превращаться в кого угодно. Для изготовления маски может быть использовано только лицо уже мертвого человека, чье тело прошло полу-хирургические-полу-магические манипуляции в доме «Черного и Белого» (храме Ордена Безликих).

Судя по тому, что Мелисандре приходится время от времени снимать рубин, скрывающий ее возраст, его время действия также ограничено.

Роль в дальнейшем сюжете: Безликие убийцы, чья резиденция находится в вольном городе Браавосе, могут быть наняты центральным Банком, чтобы покарать королеву Серсею, чье государство уже несколько лет должно ему огромную сумму денег.

Арья Старк, судя по промо-материалам седьмого сезона, наконец-то воссоединится с семьей и, вероятно, продолжит использовать дар перевоплощения уже с целью защиты Старков. Этот дар будет для нее очень полезен, учитывая тот факт, что в их окружении орудует подлый Мизинец, успевший подставить и обречь на смерть львиную долю персонажей саги.

9. Варгование

Варгование — это способность вселяться в тела других живых существ (в основном, животных) и управлять ими. Свойственна детям леса.

Однако эти даром не обделены и некоторые люди. Например, Бран Старк развил свой дар к шестому сезону настолько, что мог не просто вселяться в животных, но и управлять сознанием некоторых людей.

Предположительно, именно на основе этой способности своих создателей, Белые Ходоки управляют упырями.

Ограничения: Длительное пребывание человеческого сознания в теле животного может привести к деградации ума и потере связи с реальностью. Если человек, чье сознание находилось в теле животного, погиб, то остаток его разума остается в живом существе.

Роль в дальнейшем сюжете: Учитывая способность Брана вселяться в тела животных, есть вероятность, что он поможет Дейнерис Таргариен управлять ее драконами, контролировать которых с каждым сезоном становятся все сложнее.

10. Древовидение

Древовидение — это способность человека, наделенного особым даром, видеть прошлое, настоящее и будущее с помощью прикосновения к чардревам.

Изначально этой способностью обладали только представители древней расы детей леса. Со временем, ей овладели и некоторые люди. В частности Бран Старк, Трехглазый Ворон (старец, живущий за Стеной и умерший в прошлом сезоне) и Жойен Рид.

Человек, обладающий способностью древовидения, не просто наблюдает за происходящими событиями, но и может некоторым образом влиять на них.

В шестом сезоне Бран научился отправлять свое сознание в определенные моменты прошлого. Так, он был свидетелем рождения Джона Сноу в Башне Радости и тренировки своего юного отца в Винтерфелле.

Самый яркий эпизод древовидения Брана — инцидент с его слабоумным, но сильным другом — конюхом Уиллисом. Бран, чье сознание находилось в прошлом, случайно вселился в разум Уллиса. Тем самым Бран стал звеном в цепочке событий, приведших к тому, что Уиллис лишился рассудка и стал называть себя Ходором.

Ограничения: Несмотря на возможность влиять на события прошлого, древовидец создает лишь иллюзию изменений. Все «вмешательства» являются звеньями цепи прошлого и по факту уже были совершены. Пока мы видим лишь, что древовидец замыкает уже существующую временную петлю, но не изменяет события.

Как сказал Трехглазый Ворон: «Прошлое уже написано. И чернила высохли».

Роль в дальнейшем сюжете: Возможно, заглянув в прошлое, Бран узнает тайну победы над Белыми ходоками. Возможно, это будет секрет изменения климата и предотвращения многолетней зимы, жизненно необходимой для Белых ходоков. Кроме того, после своих фантомных визитов в прошлое Бран знает истинное королевское происхождение Джона Сноу. А это значит, что он может сыграть ключевую роль не только в победе над сверхъестественной нечистью, но и в феодальных раcпрях Вестероса.