25 июня в Северной Корее прошли массовые антиамериканские демонстрации, приуроченные к очередной годовщине Корейской войны (в Пхеньяне ее называют Отечественной освободительной). По этому случаю власти выпустили две новые почтовые марки, в которых содержится угроза уничтожить США.

Традиция использовать филателию как форму пропаганды в КНДР существует давно. Одна из самых популярных марок под названием «Международная конференция журналистов против американского империализма» датируется 1969 годом. Не ней изображен президент США Ричард Никсон, которого атакует армия перьевых ручек .

На новых марках номиналом 30 и 50 вон говорится о «борьбе против американского империализма». «Экстремальная агрессия в ответ на агрессию», — гласит левая. Суть правой сводится к тому, что дипломатии лучше предпочитать силу оружия.