1. Роль в «Волке с Уолл-стрит»

Кинокритик Саша Стоун (издания Variety, Holywood Reporter и The Wrap) назвала Робби «лучшей из найденных Скорсезе блондинок со времен Кэти Мориарти в «Бешеном быке». Со Стоун трудно не согласиться: актриса не просто очаровательна, она действительно хорошо играет. Чтобы правдоподобно показать вторую жену Джордана Белфорта, австралийка освоила бруклинский акцент — вот деталь, из которых складывается профессионал. Именно после фильма Скорсезе австралийскую актрису узнали во всем мире.

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2. Роль в «Отряде самоубийц»

Ни слова про фильм — к роли Марго Робби нет вопросов. Нахальная и романтичная Харли Куинн не только стала одним из самых узнаваемых комиксовых персонажей современности, но и ролевой моделью для девушек всех возрастов на ближайшие два-три Хэллоуина. Это ли не успех?

3. Камео в «Игре на понижении»

Марго Робби лежит в ванной с бокалом шампанского и рассуждает об ипотечных облигациях. Почему никто из репетиторов до сих пор не преподает так английский по Skype, например?

4. Каноническая история успеха

Дочка фермера, которая в 17 лет уезжает в столицу, чтобы стать звездой киноэкрана. Звучит как сценарий для клипа Мадонны, но на самом деле это краткая биография Марго Робби.

5. Скромность и обаяние

При всем том нахальстве и напористости, которыми обладают ее героини, сама актриса в жизни — обаятельная и скромная, если верить всем, кто с ней работал. Роскошная на экране, в жизни Робби — «своя девчонка», вышла замуж за ровесника (помощника режиссера) — и попадает с ним в кадр папарацци то на футболе, то на фудкорте торгового центра. Это ли не мило?