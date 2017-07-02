АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ,

директор Музея уличного искусства, Санкт- Петербург:

«На баннере изображен момент штурма Зимнего дворца, где женщина-воин вступает в схватку с матросом — оба персонажа в образах античных героев. AES+F очень точно показали, что классовая борьба в наши дни потеряла актуальность, — зато сейчас мир формируют гендерные споры и новая волна борьбы за права. Так что эта работа еще и о феминизации нашего общества».

АРТ-ГРУППА AES+F

«АЕС+Ф» — это четыре человека: Арзамасова, Евзович, Святский плюс Фридкес, а вместе — одна из самых коммерчески успешных арт-групп в России. Десять лет назад они одновременно представляли страну на Венецианской биеннале современного искусства и устроили ретроспективу своих работ в Русском музее в Санкт-Петербурге. Именитая команда художников, специализирующаяся на видео-арте, скульптурах и фотографиях, в этом году впервые примерила на себя роль Бэнкси, знаменитого на весь мир уличного художника, и создала свою новую работу специально для молодого Музея стрит-арта. Это академический карандашный рисунок, увеличенный в несколько раз и напечатанный на баннере. В нем, по словам кураторов, история о героическом штурме Зимнего дворца соединилась с древнегреческим мифом об Ахилле и царице амазонок Пентесилее, защищавшей Трою. ¦