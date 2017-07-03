Колумбиец Пабло Эскобар остался в истории не только как глава одного из самых могущественных наркокартелей, но и как человек с незаурядным богатством и экстравагантным вкусом. Он владел частным зоопарком с гиппопотамами и зебрами, а однажды сжег миллион наличными в камине, только чтобы согреть свою дочь, пока они скрывались от полиции в одном из его многочисленных убежищ. Он также владел несколькими выдающимися поместьями — в одном из них и открылся не менее выдающийся отель.

Гостиница Casa Malca расположилась в прибрежном городе Тулум, Мексика, в одном из домов, когда-то бывших частью наркоимперии Эскобара. Здание отреставрировали и превратили в отель с 24 номерами. Теперь он принадлежит нью-йоркскому арт-дилеру по имени Лио Малка.

Стоимость номера начинается от $1400 за ночь. Постояльцы смогут наслаждаться не только предметами искусства, развешанными по стенам (есть, например, оригиналы работ Жан-Мишеля Баския), но и подземным бассейном с парной, а также частным пляжем.