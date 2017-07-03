Звезда оскароносного фильма «Лунный свет» Махершала Али рассматривается на роль в сериале «Настоящий детектив», сообщает Variety со ссылкой на близкие к руководству HBO источники. Издание отмечает, что несмотря на то, что третий сезон окончательно еще не подтвержден, он, скорее всего, состоится.

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О сюжете ничего не известно, так же как и о роли, которую предположительно сыграет Али.

Это не первый раз, когда СМИ сообщают о возобновлении проекта. В марте Entertainment Weekly сообщало, что создатель «Детектива» Ник Пиццолатто уже написал сценарии как минимум к двум эпизодам нового сезона. По информации издания, к шоу также присоединился лауреат премии «Эмми» Дэвид Милч («Полиция Нью-Йорка», «Дэдвуд», «Удача»).

Продолжение серий о настоящем детективе отложили на неопределенной срок во многом из-за провала второго сезона, в котором снялись Винс Вон, Колин Фаррелл и Рэйчел МакАдамс. Критики и зрители сочли его слабее первой части криминальной драмы с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях.

Возможно, участие Махершалы Али вернет «Настоящему детективу» былую славу. В феврале актер получил «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в драме «Лунный свет» и стал первым мусульманином, удостоившимся высокой награды киноакадемии. Он также известен ролью Реми Дентона в «Карточном доме» и Корнелла Стокса в сериале «Люк Кейдж», которые выходят на Netflix.