Каждый, кто посмотрел шестой сезон «Игры престолов» (а другим лучше дальше не читать) знает: Ходор мертв. Но сыгравший великана актер Кристиан Нэйрн поддерживает память о своем герое в новой рекламе сети KFC.

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Ролик, озаглавленный «Ланч приближается» (Lunchtime is coming) продвигает новое блюдо — курицу с рисом, которое появилось в заведениях в Великобритании. Реклама начинается с того, что Нэйрн стоит за кассой обслуживания и нервно поглядывает на часы — едва стукнет полдень, как в ресторан ворвется орда голодных клиентов. Так и происходит: один за другим они заказывают курицу с картошкой фри (Chicken and Fries), вынуждая актера повторять сцену из «Игры престолов». Он поворачивается к ним спиной, будто удерживая дверь от рвущихся наружу мертвецов в конце шестого сезона шоу, и раз за разом повторяет фразу Chicken with Fries, пока она не трансформируется в созвучное Chicken with rice («Курица с рисом»).

Для сравнения, вот эпизод из сериала целиком:

Отсылка KFC к «Игре престолов», кажется, появилась очень вовремя — ведь новый сезон выходит меньше, чем через две недели. Телеканал HBO начнет трансляцию новых серий 16 июля.