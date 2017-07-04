Дональд Трамп — второй президент США после Рональда Рейгана, удостоенный звезды на Аллее славы в Голливуде. Но не всем американцам это нравится (как и тот факт, что Трамп — глава государства), поэтому его звезду часто оскверняют.
Американка Макенна Гринвальд, наоборот, решила очистить ее от оскорбительных надписей. «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента», — написала девушка в твиттере, сопроводив запись хэштегом #МеняПравильноВоспитали.
Stopped to clean— Makenna (@makenna_mg)
@realDonaldTrumpHollywood Star. Nothing but respect for MY President. #RaisedRight pic.twitter.com/jL4sqx4rlh June 28, 2017
На этот твит со словами благодарности откликнулся сын президента Эрик Трамп… а также десятки американцев, решивших пошутить над девушкой и ее необычным поступком. Фразой «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента» сопровождались фотографии со звездой Шрека, рэпера Pitbull, Бритни Спирс и других.
Pitbull
stopped by to clean— madoggy (@MaddyBurke_)
@pitbull's star, nothing but respect for MY president pic.twitter.com/BrwEjxf6In July 3, 2017
Бритни Спирс
stopped and cleaned— lindsey (@lindxeyy)
@britneyspears' star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/aPnxAws0VO July 3, 2017
Группа Godzilla
stopped to clean his hollywood star. nothing but respect for MY president— Li'l Stuffed Bull ��� (@bully_thelsb)
pic.twitter.com/YbvMbbkU3O July 3, 2017
Дэнни ДеВито
stopped to clean
@DannyDeVitoHollywood star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/RYY2p3dlmw
— biryani mamí (@suhnahlay)
July 2, 2017