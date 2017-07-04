Дональд Трамп — второй президент США после Рональда Рейгана, удостоенный звезды на Аллее славы в Голливуде. Но не всем американцам это нравится (как и тот факт, что Трамп — глава государства), поэтому его звезду часто оскверняют.

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Американка Макенна Гринвальд, наоборот, решила очистить ее от оскорбительных надписей. «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента», — написала девушка в твиттере, сопроводив запись хэштегом #МеняПравильноВоспитали.

На этот твит со словами благодарности откликнулся сын президента Эрик Трамп… а также десятки американцев, решивших пошутить над девушкой и ее необычным поступком. Фразой «Ничего, кроме уважения, для МОЕГО президента» сопровождались фотографии со звездой Шрека, рэпера Pitbull, Бритни Спирс и других.

Pitbull

Бритни Спирс

Группа Godzilla

Дэнни ДеВито