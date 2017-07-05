1. РАВШАНА КУРКОВА

Кто-то влюбился в нее в клипе «Нежность» Владислава Малого, кто-то — в постановках Ивана Вырыпаева на сцене «Практика», кто-то — совсем недавно, разглядев ее сквозь прорези в маске в спектакле «Черный Русский» Максима Диденко. В инстаграме Равшаны много моря, чуть меньше еды, друзей и милых животных. Бонусом — кадры с многочисленных съемок.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Июн 21 2017 в 4:20 PDT

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Июн 2 2017 в 6:07 PDT

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Май 19 2017 в 4:53 PDT

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Май 16 2017 в 3:12 PDT

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Апр 14 2017 в 4:18 PDT

2. АВДОТЬЯ АЛЕКСАНДРОВА

Создательница агентства нестандартных моделей Lumpen фотографирует своего бойфренда (и звезду все того же агентства) Всеволода «Север» Черепанова: в одежде, в странной одежде, с пакетом на голове или без одежды вовсе. А также себя, и все, что их окружает: это аккаунт про любовь и секс, молодость и ветер в голове. Рифмованный и поэтичный.

Публикация от AVDOTJA ALEXANDROVA (@vidunja) Июн 27 2017 в 4:16 PDT

Публикация от AVDOTJA ALEXANDROVA (@vidunja) Июн 16 2017 в 2:54 PDT

Публикация от AVDOTJA ALEXANDROVA (@vidunja) Июн 15 2017 в 7:00 PDT

Публикация от AVDOTJA ALEXANDROVA (@vidunja) Май 14 2017 в 5:57 PDT

Публикация от AVDOTJA ALEXANDROVA (@vidunja) Апр 10 2017 в 3:54 PDT

3. ЕЛЕНА КОНЧАЛОВСКАЯ

Выпускница ГИТИСа и дочь режиссера Андрея Кончаловского вместе с компаньонами открыла в Берлине издательство Bad Paper — они, например, готовили каталог к выставке Андрея Бартенева в МОММА. А еще Елена Андреевна ведет инстаграм, в котором так видна искренняя любовь к Москве: пруды Измайловский и Патриарший, тучи над проспектом Мира и солнце над Большой Никитской, Пушкинский музей и музыкальный фестиваль на ВДНХ — все здесь. А где кончается Москва, начинается такой же уютный Петербург с его дворами и каналами.

Публикация от Elen Tsarevn (@elenandrevn) Июн 14 2017 в 8:29 PDT

Публикация от Elen Tsarevn (@elenandrevn) Июл 3 2017 в 11:08 PDT

Публикация от Elen Tsarevn (@elenandrevn) Июн 9 2017 в 10:27 PDT

Публикация от Elen Tsarevn (@elenandrevn) Июн 2 2017 в 5:00 PDT

Публикация от Elen Tsarevn (@elenandrevn) Июн 27 2017 в 3:17 PDT

4. ЕВГЕНИЯ КУЙДА

Журналистка Женя Куйда переехала в США и запустила технологичные стартапы Luka — о ресторанах и Replica - о цифровых копиях человека и нейросетях. На фотографиях все, как в хорошем сериале про калифорнийских стартаперов: волны и доски на них, огромные квартиры, офисы, светские друзья и снова доски — для скейтборда. И — внезапно — такой контрастный Зачатьевский монастырь в сиянии зимнего московского вечера.

Публикация от Eugenia Kuyda (@ekuyda) Апр 26 2017 в 6:50 PDT

Публикация от Eugenia Kuyda (@ekuyda) Дек 24 2016 в 4:53 PST

Публикация от Eugenia Kuyda (@ekuyda) Ноя 9 2016 в 10:23 PST

Публикация от Eugenia Kuyda (@ekuyda) Ноя 1 2016 в 8:09 PDT

Публикация от Eugenia Kuyda (@ekuyda) Окт 15 2016 в 8:01 PDT

5. ДАША УТОЧКА

У соосновательницы эротического издания Areola Mag и инстаграм волнующий: время от времени она постит бэкстейджи и тизеры со съемок, да и сама позирует отлично. Здесь же вечеринки, стристайл, милые животные и большая порция здоровой самоиронии.

Публикация от utik (@dasha_utochka) Июн 30 2017 в 12:11 PDT

Публикация от utik (@dasha_utochka) Июн 17 2017 в 2:08 PDT

Публикация от utik (@dasha_utochka) Мар 22 2017 в 12:53 PDT

Публикация от utik (@dasha_utochka) Мар 14 2017 в 12:24 PDT

Публикация от utik (@dasha_utochka) Мар 12 2017 в 11:58 PDT

6. КАРИНА ИСТОМИНА

Есть негласное правило: любоваться собой можно, но в меру — однако должен же кто-то эти правила нарушать. Отметим каринины Stories, для которых она иногда снимает свои пританцовывающие голые ноги под какой-нибудь хип-хоп на фоне. И совсем необязательно любить хип-хоп, чтобы досматривать эти ролики до конца.

Публикация от Karina Istomina (@diamond_april) Июн 12 2017 в 6:47 PDT

Публикация от Karina Istomina (@diamond_april) Июн 7 2017 в 9:14 PDT

Публикация от Karina Istomina (@diamond_april) Мар 30 2017 в 1:00 PDT

Публикация от Karina Istomina (@diamond_april) Мар 21 2017 в 1:50 PDT

Публикация от Karina Istomina (@diamond_april) Фев 2 2017 в 2:42 PST

7. АННА ЧИПОВСКАЯ

Звезда «Оттепели» и свежего, но уже успевшего обрасти парой скандалов «Блокбастера» рассказывает своим подписчикам о съемках, об игре в театре, о своем милом полосатом коте, а в перерывах интересуется, — какие книги те читают и на какие концерты ходят. И сотни людей увлеченно делятся своими мнениями.

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa) Июн 18 2017 в 8:35 PDT

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa) Июн 7 2017 в 9:19 PDT

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa) Май 14 2017 в 5:08 PDT

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa) Мар 13 2017 в 9:27 PDT

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa) Мар 4 2017 в 3:17 PST

8. МАНИЖА

Пусть инстаграм певицы стал чуть менее концептуальным, чем был когда-то, он сохранил свою художественность и уникальность. Она все так же записывает сумасшедшие концептуальные мини-клипы, все так же откровенно делится с поклонниками всем, что занимает ее ум и сердце и просто-напросто ломает четвертую стену между собой и человеком по другую сторону экрана — к этому никак не привыкнешь.

Публикация от MANIZHA⠀ (@manizha) Июн 21 2017 в 9:00 PDT

Публикация от MANIZHA⠀ (@manizha) Май 23 2017 в 8:09 PDT

Публикация от MANIZHA⠀ (@manizha) Май 15 2017 в 8:38 PDT

Публикация от MANIZHA⠀ (@manizha) Май 7 2017 в 12:07 PDT

Публикация от MANIZHA⠀ (@manizha) Май 9 2017 в 9:58 PDT

9. ДАРЬЯ МАЛЫГИНА

Модель, диджей и незаменимая участница тех московских вечеринок, на которые ходят все наши друзья. Дашин инстаграм — исключительно про Дашу, но кто бы возражал.

Публикация от Dash! Dash! Dash! (@dariamalygina) Июл 5 2017 в 3:46 PDT

Публикация от Dash! Dash! Dash! (@dariamalygina) Июн 30 2017 в 6:47 PDT

Публикация от Dash! Dash! Dash! (@dariamalygina) Июн 6 2017 в 8:23 PDT

Публикация от Dash! Dash! Dash! (@dariamalygina) Июн 4 2017 в 4:13 PDT

Публикация от Dash! Dash! Dash! (@dariamalygina) Июн 17 2017 в 4:08 PDT

10. ДАРЬЯ ШУЛЬГА

Рассматривая инстаграм директора публичной программы «Стрелки» и управляющего директора Пикника «Афиши» Даши Шульги, можно сказать, что она любит свою работу, друзей, архитектуру и иногда побыть дома в тишине. Поэтому на ее фотографиях офис «Стрелки», друзья, красивые здания, фотографии домашних завтраков и ужинов и прочие eye candy.

Публикация от Daria Shulga (@wulga) Фев 19 2017 в 5:45 PST

Публикация от Daria Shulga (@wulga) Апр 2 2017 в 1:20 PDT

Публикация от Daria Shulga (@wulga) Мар 28 2017 в 12:11 PDT

Публикация от Daria Shulga (@wulga) Май 2 2017 в 10:01 PDT