1. РАВШАНА КУРКОВА

Кто-то влюбился в нее в клипе «Нежность» Владислава Малого, кто-то — в постановках Ивана Вырыпаева на сцене «Практика», кто-то — совсем недавно, разглядев ее сквозь прорези в маске в спектакле «Черный Русский» Максима Диденко. В инстаграме Равшаны много моря, чуть меньше еды, друзей и милых животных. Бонусом — кадры с многочисленных съемок.

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2. АВДОТЬЯ АЛЕКСАНДРОВА

Создательница агентства нестандартных моделей Lumpen фотографирует своего бойфренда (и звезду все того же агентства) Всеволода «Север» Черепанова: в одежде, в странной одежде, с пакетом на голове или без одежды вовсе. А также себя, и все, что их окружает: это аккаунт про любовь и секс, молодость и ветер в голове. Рифмованный и поэтичный.

3. ЕЛЕНА КОНЧАЛОВСКАЯ

Выпускница ГИТИСа и дочь режиссера Андрея Кончаловского вместе с компаньонами открыла в Берлине издательство Bad Paper — они, например, готовили каталог к выставке Андрея Бартенева в МОММА. А еще Елена Андреевна ведет инстаграм, в котором так видна искренняя любовь к Москве: пруды Измайловский и Патриарший, тучи над проспектом Мира и солнце над Большой Никитской, Пушкинский музей и музыкальный фестиваль на ВДНХ — все здесь. А где кончается Москва, начинается такой же уютный Петербург с его дворами и каналами.

4. ЕВГЕНИЯ КУЙДА

Журналистка Женя Куйда переехала в США и запустила технологичные стартапы Luka — о ресторанах и Replica - о цифровых копиях человека и нейросетях. На фотографиях все, как в хорошем сериале про калифорнийских стартаперов: волны и доски на них, огромные квартиры, офисы, светские друзья и снова доски — для скейтборда. И — внезапно — такой контрастный Зачатьевский монастырь в сиянии зимнего московского вечера.

5. ДАША УТОЧКА

У соосновательницы эротического издания Areola Mag и инстаграм волнующий: время от времени она постит бэкстейджи и тизеры со съемок, да и сама позирует отлично. Здесь же вечеринки, стристайл, милые животные и большая порция здоровой самоиронии.

6. КАРИНА ИСТОМИНА

Есть негласное правило: любоваться собой можно, но в меру — однако должен же кто-то эти правила нарушать. Отметим каринины Stories, для которых она иногда снимает свои пританцовывающие голые ноги под какой-нибудь хип-хоп на фоне. И совсем необязательно любить хип-хоп, чтобы досматривать эти ролики до конца.

7. АННА ЧИПОВСКАЯ

Звезда «Оттепели» и свежего, но уже успевшего обрасти парой скандалов «Блокбастера» рассказывает своим подписчикам о съемках, об игре в театре, о своем милом полосатом коте, а в перерывах интересуется, — какие книги те читают и на какие концерты ходят. И сотни людей увлеченно делятся своими мнениями.

8. МАНИЖА

Пусть инстаграм певицы стал чуть менее концептуальным, чем был когда-то, он сохранил свою художественность и уникальность. Она все так же записывает сумасшедшие концептуальные мини-клипы, все так же откровенно делится с поклонниками всем, что занимает ее ум и сердце и просто-напросто ломает четвертую стену между собой и человеком по другую сторону экрана — к этому никак не привыкнешь.

9. ДАРЬЯ МАЛЫГИНА

Модель, диджей и незаменимая участница тех московских вечеринок, на которые ходят все наши друзья. Дашин инстаграм — исключительно про Дашу, но кто бы возражал.

10. ДАРЬЯ ШУЛЬГА

Рассматривая инстаграм директора публичной программы «Стрелки» и управляющего директора Пикника «Афиши» Даши Шульги, можно сказать, что она любит свою работу, друзей, архитектуру и иногда побыть дома в тишине. Поэтому на ее фотографиях офис «Стрелки», друзья, красивые здания, фотографии домашних завтраков и ужинов и прочие eye candy.