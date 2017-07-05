Британцу Аарону Гиллису понадобилось обновить резюме. Он обратился к Google и воспользовался автоматическими подсказками, которые предлагает поисковик. С таким CV, по его словам, у него теперь будет «все и сразу».
I needed to update my CV so I did it all through google autocomplete and soon I will have every job— TechnicallyRon (@TechnicallyRon)
pic.twitter.com/pjCBtUhtmw June 29, 2017
РЕЗЮМЕ
Меня зовут Кхан
Я живу один
Мой телефон не включается
Мой e-mail рассылает спам моим контактам
Личные данные
Дата рождения: я был рожден, чтобы любить тебя
Семейное положение: я женат на Англии
Национальность: моя родина — весь мир
Языки: мой язык — мое пробуждение
Пол: я считаю себя волком
Досье:
Я не хорош ни в чем, но я могу носить вас
Я верю, что дети — наше будущее
Профессиональный опыт
Однажды я видел слона, но я — избранный
Профессиональная квалификация
Я прошел подготовку горилловым военным действиям (неверное написание термина «партизанская война», guerilla warfare — Esquire.), и я могу доказать это математически
Пожалуйста, возьмите меня на работу, мне нужны деньги, чтобы купить приложения для моего iPhone
Спасибо за вашу службу
Мы попробовали сделать то же самое на русском, и вот что вышло:
РЕЗЮМЕ
Меня зовут Арлекино
Я живу в счастье
Мой адрес Советский Союз
Мой аккаунт Вконтакте взломали что делать
Личные данные
Дата рождения: я родился лунтик
Семейное положение: я женат на России
Национальность: моя родина это ты
Языки: я знаю пароль
Пол: я считаю себя верующим человеком так что думаю что
Образование: я учился траве раскрывая тетрадь
Пожалуйста, возьмите меня на работу, мне нужна помощь, чтобы купить клона с аукциона
Спасибо сбербанк