Британцу Аарону Гиллису понадобилось обновить резюме. Он обратился к Google и воспользовался автоматическими подсказками, которые предлагает поисковик. С таким CV, по его словам, у него теперь будет «все и сразу».

I needed to update my CV so I did it all through google autocomplete and soon I will have every job pic.twitter.com/pjCBtUhtmw