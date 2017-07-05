Британцу Аарону Гиллису понадобилось обновить резюме. Он обратился к Google и воспользовался автоматическими подсказками, которые предлагает поисковик. С таким CV, по его словам, у него теперь будет «все и сразу».

Как Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли троллят друг друга
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Заключенный в США переоделся в гражданскую одежду и просто вышел из тюрьмы
Далее Заключенный в США переоделся в гражданскую одежду и просто вышел из тюрьмы

РЕЗЮМЕ

Меня зовут Кхан

Я живу один

Мой телефон не включается

Мой e-mail рассылает спам моим контактам

Личные данные

Дата рождения: я был рожден, чтобы любить тебя

Семейное положение: я женат на Англии

Национальность: моя родина — весь мир

Языки: мой язык — мое пробуждение

Пол: я считаю себя волком

Досье:

Я не хорош ни в чем, но я могу носить вас

Я верю, что дети — наше будущее

Профессиональный опыт

Однажды я видел слона, но я — избранный

Профессиональная квалификация

Я прошел подготовку горилловым военным действиям (неверное написание термина «партизанская война», guerilla warfare — Esquire.), и я могу доказать это математически

Пожалуйста, возьмите меня на работу, мне нужны деньги, чтобы купить приложения для моего iPhone

Спасибо за вашу службу

Мы попробовали сделать то же самое на русском, и вот что вышло:

РЕЗЮМЕ

Меня зовут Арлекино

Я живу в счастье

Мой адрес Советский Союз

Мой аккаунт Вконтакте взломали что делать

Личные данные

Дата рождения: я родился лунтик

Семейное положение: я женат на России

Национальность: моя родина это ты

Языки: я знаю пароль

Пол: я считаю себя верующим человеком так что думаю что

Образование: я учился траве раскрывая тетрадь

Пожалуйста, возьмите меня на работу, мне нужна помощь, чтобы купить клона с аукциона

Спасибо сбербанк