Это был мой первый концерт такого масштаба.

Этот день отличался от остальных… всем. Сам воздух был другого цвета, запаха, вкуса. За мной повсюду ходили два молодых человека с камерами, которые снимали это видео. Самое удивительное, что в какой-то момент я даже об этом забыла. Это странно, потому что обычно ты чувствуешь на себе даже взгляд, тем более камеру. А в этот раз я ничего не чувствовала.

Представь, что ты готовишь большое событие. Ответственное. Все продумывается: каждая пауза, каждый звук. Но вечером накануне концерта мы решаем вытащить на сцену слушателя и дать ему микрофон. Это была очень рискованная затея. Не потому что человек может плохо спеть, нет. Ему просто может стать плохо на сцене.

Но у нас все получилось. Я вытащила девочку Лину, которую я услышала в Instagram. Когда Лина взяла микрофон, я подумала: «Ничего себе! (смеется) Как это круто, черт возьми!».

Катарсис случился, когда я просто перестала петь, потому что люди в зале пели громче. Я не знала, что такое бывает и мечтала это ощутить. Когда ты вся на нервах, в суете по поводу подготовки концерта ты забываешь, что самое ценное — это твой зритель, который подпевает тебе. Что громче музыки могут быть только аплодисменты.

Вся эта затея с концертом была сумасшедшей. Мы пошли на это, потому что мы сумасшедшие. Но не дураки, и отвечаем за то, что делаем.

Люди, с которыми мы сотрудничали, обычно делают шоу для больших артистов, вроде Лепса или, я не знаю, Тимати. А в этот раз им предложили поработать с артистом, у которого есть один альбом и Instagram, и они поверили в нас. Произнесли самую главную, ключевую фразу: «Мы хотим менять индустрию».

В этом видео есть сцена, где я пою в поле. Мы делали досъемки уже после концерта. Нам хотелось таким образом показать переход от моего внутреннего состояния к тому, что было на концерте. Мы проснулись рано и поехали за город, все было покрыто туманом. И я в этой тишине, в три часа ночи, стою одна в поле и пою.

После концерта мне звонят и спрашивают — ну что, когда «Олимпийский»? (смеется). Но нет, я не пойду по стадионам. Мой следующий шаг: взять все наработки, что я сделала в Москве и соединить их с теми, что я написала, пока жила в Англии. Второй альбом будет уже от другой Манижи, все ближе и ближе к ее «Я». Это история о том, как ты взрослеешь. Это Instagram, где из картона ты делаешь декорации и превращаешь их в живую историю. Проводишь своего зрителя в бэкстейдж.

Самое сильное, что я пережила в «Ледовом» — это ощущение того, что эти зрители были со мной с самого начала. Думаю, что каждый из них почувствовал, как он прошел этот путь. Не я, а он.

7 июля на Apple Music состоится премьера новой песни Манижи — Hear what i feel.