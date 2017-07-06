Электростанция расположена в провинции Шаньси на севере Китая. Проектом занимается компания с говорящим названием Panda Green Energy, которая рассчитывает в течение пяти построить еще не менее 100 таких объектов.

По данным Panda Green Energy, за 25 лет эксплуатации электростанция произведет столько же электроэнергии, сколько расходуется при сжигании 1056 миллионов тонн угля. Это поможет снизить количество вредных выбросов в атмосферу на 2,7 миллиона тонн.

Фото: Panda Green Agency

Кроме того, в компании считают, что таким образом смогут привлечь больше туристов.

Пока что гигантская панда имеет мощность в 50 мегаватт, а после завершения постройки это число увеличится вдвое.

Проект реализуется как часть программы развития ООН. На ее базе организуется летний лагерь для детей 13−17 лет.

Panda Green Energy планирует построить электростанции и в других странах Юго-Восточной Азии. Там они будут в форме местных животных, например, коал и носорогов.