В 1995 году Тупак Шакур отбывал срок в исправительной тюрьме округа Клинтон, штат Нью-Йорк, за посягательство сексуального характера. 15 января того же года в 4:30 утра он написал личное письмо Мадонне. Послание никогда раньше не публиковалось.

Музыканты впервые встретились за два года до этого, в 1993 году, на церемонии вручения премии Soul Train Music Awards в Лос-Анджелесе. Знакомство переросло в романтические отношения, о которых по сей день было мало что известно.