1.

В возрасте 18 лет Фрида Кало получила тяжелые травмы в аварии, после которой перенесла 35 операций. Этот инцидент во многом определил не только ее дальнейшую жизнь, но и искусство. В картинах художницы превалируют темы хрупкости человеческого тела и смерти.

2.

Фрида родилась, выросла, прожила большую часть жизни и умерла в одном и том же доме — Casa Azur («Лазурный дом») в Мехико. Дом построил Гильермо Кало, отец Фриды, за три года до ее рождения. Его яркий цвет действительно ни с чем не спутаешь, дом как будто сошел с одной из картин художницы.

3.

Фрида была замужем за известным мексиканским художником Диего Ривера. И хотя их отношения были довольно бурными, со скандалами, размолвками и многочисленными романами «на стороне», супруги всегда возвращались друг к другу. На одной из стен Лазурного дома есть что-то вроде алтаря в форме перевернутой пирамиды со скульптурами индейских богов и надписью «Диего и Фрида жили в этом доме в 1929—1954».

4.

У Фриды был роман с бежавшим в Мексику Львом Троцким. Диего, который и сам был не без греха, смотрел на роман сквозь пальцы. Однако жена самого Троцкого была не так благосклонна и заставила мужа переехать. Троцкий поселился в доме неподалеку, где его в конце концов и настиг роковый ледоруб Меркадеро.

5.

На искусство Фриды во многом повлияла культура коренного населения Мексики. Коллекция артефактов в Лазурном доме служила одним из источников вдохновения.

6.

Отец Фриды был родом из Германии, а мать — мексиканкой с индейскими корнями. На картине Фриды Retrato de la familia («Семейный портрет») можно увидеть ее предков обеих линий. Рядом с самой Фридой изображен зародыш — символ ее нерожденного ребенка.

7.

Фрида придерживалась левых политических взглядов. В ее спальне висели портреты Владимира Ленина и Мао Цзэдуна, а в студии Лазурного дома есть незаконченный портрет Иосифа Сталина.

8.

Фрида начала рисовать на больничной койке, кровать стала определенным символом ее болезни и нередко появлялась в ее картинах. Сейчас ее кровать представлена как часть экспозиции в Лазурном доме.

9.

Натюрморт с арбузами Viva la Vida — самая последняя картина Фриды Кало. Надпись Viva la Vida — «Да здравствует жизнь!» — нанесла на нее за 4 дня до смерти.

10.

В прошлом году работы Кало можно было увидеть на ретроспективе художницы в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. В 2019 году в Москве пройдет выставка «День смерти» в ГМИИ им А. С. Пушкина, экспозиция которой также включает некоторые работы Кало. В тот же период в Третьяковке можно будет оценить монументальные росписи Диего Риверы.