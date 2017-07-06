Второй сезон фантастического сериала HBO будет еще более амбициозным, чем первый, обещают продюсеры. По словам Джонатана Нолана и Лизы Джой, в новых сериях будет раскрыта история появления футуристического парка «Мир дикого запада».

«Что в действительности происходит в этом месте? Мы дали несколько намеков в первом сезоне и собираемся несколько углубиться в эту тему во втором», — заявил Джон Нолан в интервью Variety .

Внимание, спойлер!

Кстати, доктор Роберт Форд в исполнении Энтони Хопкинса совершенно точно мертв, но это вовсе не значит, что мы его больше не увидим. По словам Нолана, персонаж будет необходим, чтобы раскрыть важные детали ранней истории парка.

Выхода второго сезона не стоит ждать раньше 2018 года.

Первый сезон «Мира дикого запада» вышел в начале февраля 2017 года и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films.

Он рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.