Сцена, в которой королева Серсея Ланнистер прошла «путь позора», стала одной из самых запоминающихся в «Игре престолов». Оплеванная, обруганная, нагая королева проходит сквозь толпу своих подданных по битому стеклу, пытаясь сохранить достоинство. Это был поворотный момент для всего шоу: до этой сцены никто и подумать не мог, что к жестокой Серсее можно проникнуться сочувствием.

В интервью The New York Times актриса Лена Хиди рассказала, что после этой сцены фанаты часто встречают ее, выкрикивая «Позор!» (Shame!), так же, как сопровождавшая ее героиню монашка в этой сцене.

Хуже всего шутка удалась медсестре, помогавшей актрисе кормить новорожденную дочь. «С моими сосками в руках она повторяла «Позор!» и доила меня, как корову», — говорит Хиди. «Но я была под действием морфина, так что мне это даже показалось забавным».

Наконец, Хиди уклончиво ответила, что же ждет ее героиню дальше: «У нее наступают не лучшие времена. Очевидно, зима наконец пришла».

Седьмой сезон «Игры престолов» выходит 16 июля.