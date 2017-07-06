Авторы мобильного фоторедактора Prisma создали приложение Sticky AI . Сейчас оно доступно для iOS 10, а в скором времени появится версия и для Android.

Приложение использует технологии искусственного интеллекта, который распознает лицо и создает как статичные, так анимированные стикеры. Примечательно, что на предметы приложение не реагирует.

Пользователи могут редактировать свои изображения, менять или убирать фон, а также добавлять надписи.

Получившиеся стикеры хранятся в коллекции Sticky, которые можно отправлять в мессенджерах как изображения или GIF-файлы. Авторы приложения планируют, что в будущем наборы стикеров можно будет создавать непосредственно в мессенджерах, пишет vc.ru .

14 февраля компания Emoji Apps выпустила приложение Ommy, позволяющее создавать анимированные стикеры в разных стилях на основе селфи.