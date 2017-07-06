Президент США Дональд Трамп накануне начал свое европейское турне, которое завершится участием в саммите «большой двадцадки» в Гамбурге и встречей с Владимиром Путиным. Американские СМИ и без того следят за каждым жестом главы государства; теперь же одиозный политик привлекает еще больше внимания.

В четверг Трамп приехал в Польшу, где встретился с президентом страны Анджеем Дудой. На официальной церемонии во время обмена рукопожатиями случился конфуз: супруга польского лидера Агата Корнхаузер-Дуда проигнорировала протянутую руку президента США и прошла мимо него, чтобы приветствовать Меланию Трамп.

До этого предметом многочисленных шуток стало рукопожатие Трампа и нового президента Франции Эммануэля Макрона, которое едва не переросло в соревнование по армрестлингу.

Посмотрим, каким будет рукопожатие Трампа и Путина. Встреча состоится в Гамбурге утром 7 июля