«КУРИЛ ЧТО». «Корюшка пошла»

«КУРИЛ ЧТО». «Петр I»

«КУРИЛ ЧТО» — команда молодых уличных художников; выдают свои работы за народное творчество в Роттердаме, Риме, Амстердаме, Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге.

ГРИГОРИЙ ЮЩЕНКО. «Город»

ГРИГОРИЙ ЮЩЕНКО — один из основателей арт-группы «ПРОТЕЗ», в детстве мечтал стать рок-звездой. Неоднократный номинант на премию Кандинского.

ZTWINS. «Индустриальная сторона Петербурга»

ZTWINS — дуэт братьев-близнецов Зеленских. Они рисуют на улицах с 2010 года. Архитектурное образование оказало значительное влияние на их работы.

НАТАША ДАНИНИ. Paradise

НАТАША ДАНИНИ — петербургская художница, правнучка придворного архитектора Николая II Сильвио Данини. От прадеда унаследовала любовь к графическим жанрам.

КАТЯ ФЛОРЕНСКАЯ. Пейзажи

КАТЯ ФЛОРЕНСКАЯ. Пейзажи

КАТЯ ФЛОРЕНСКАЯ — художница, дочь известных питерских художников Ольги и Александра Флоренских, проводит успешные персональные выставки в галереях страны.

СЕРГЕЙ КАРЕВ. «Кричащая горгона»

СЕРГЕЙ КАРЕВ. «Атланты»

СЕРГЕЙ КАРЕВ — российский художник и скульптор. Его работы находятся в коллекциях музея современного искусства «Эрарта» и Русского музея. ≠