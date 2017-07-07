Голливудские актеры объединились по просьбе W Magazine, чтобы представить собственную версию знаменитого хита Spice Girls «Wannabe' специально к 21-летию сингла.

Мелани Браун, Джери Холлиуэлл, Эмма Бантон, Виктория Адамс (теперь Бекхэм) и Мелани Чисхолм записали эту песню 8 июля 1996 года — на ее создание ушло не больше часа. Сегодня Wannabe признана самой узнаваемой песней в Великобритании — слушатели распознают трек за 2.3 секунды.

В интервью W Magazine актеры рассказали, кому из Spice Girls они отдают предпочтение. Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун выделила Мелани Чисхолм (Sporty Spice) и Викторию Бекхэм (Posh). Джеймс Франко рассказал, что Spice Girls прошли как-то мимо него, и единственная кого он может назвать — Эмма Бантон (Baby Spice). «Может, потому что я обожаю блондинок. Я не знаю" — добавил актер. Николь Кидман отметила Викторию Бэкхем: «Ох, я могла бы отдать предпочтение Posh, правильно? У нее потрясающая жизнь. Я надевала одно из ее платьев недавно, и это было райским удовольствием».

Это не первый раз, когда W Magazine собирает звезд и просит их исполнить знаменитые хиты. В прошлом выпуске снялись Эмма Стоун, Натали Портман, Мэттью Макконахи, Эми Адамс — они представили свою версию главного диско-хита конца 70-х I Will Survive Глории Гейнор.