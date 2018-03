О манере Дональда Трампа пожимать руку своим коллегам так, будто это не обмен привествиями, а соревнование по армрестлингу мы уже писали. Во время рукопожатия президент США практически всегда тянет руку собеседника на себя — через это уже прошли глава Франции Эммануэль Макрон, президент Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В пятницу, 7 июля, в кулуарах саммита «двадцадки» в Гамбурге состоялась долгожданная встреча Трампа и Владимира Путина — и не менее долгожданное рукопожатие. Пользователи сети отмечают, что в этот раз жесты Трампа были скромнее.

Donald Trump and Vladimir Putin shake hands for the first time pic.twitter.com/xJ5tgcmCKS