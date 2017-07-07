В Гамбурге начался саммит G20: в город прибывают главы государств (в том числе и Владимир Путин), чтобы обсудить изменения климата, условия международной торговли, ситуацию в Сирии и Украине, а также другие проблемы.

В город также съехались антиглобалисты и представители левых движений, протестующие против политики государств-участников саммита: в эти два дня в Гамбурге пройдут десятки согласованных демонстраций. Однако не все шествия проходят мирно.

Столкновения с полицией начались еще вечером в четверг, до официального начала саммита, с конфликта у городской пристани. Антикапиталисты и анархисты, одетые в черное и скрывающие лица балаклавами и шарфами (закрывать лица во время демонстраций запрещено законами Германии. — Esquire), ворвались в толпу людей, пришедших на согласованную акцию «За солидарный мир — против саммита G20 в Гамбурге». Когда полицейские попытались изолировать группу от остальных демонстрантов, в них полетели камни, бутылки и зажженные файеры. Полицейские, в свою очередь, прибегли к использованию водометов и перечного газа, после чего часть протестующих разбежалась. Те радикалы, что остались на площади, начали скандировать лозунг «Добро пожаловать в ад». Позднее некоторые из участников столкновений рассказывали репортерам, что полицейские сами провоцировали их на конфликт.

Позже столкновения демонстрантов с полицией также произошли возле железнодорожной станции «Рипербан». Там звучали лозунги «Полиция — позор Гамбурга!».

Ночью представители полиции сообщали о 15 раненых офицерах, двое из которых были госпитализированы — в том числе ослепленный лазером пилот вертолета.

Утром пятницы жители города проснулись от шума вертолетов и полицейских сирен. Как сообщает The Washington Post , группы активистов, выступающие против тяжелого положения беженцев и за улучшение условий труда, заявили, что намерены блокировать ключевые позиции в городе и помешать прибывающим главам государств попасть из аэропорта в гостиницы и к местам переговоров.

Беспорядки, тем временем, продолжаются. Радикалы поджигают машины, разбивают витрины магазинов и вступают в столкновения с стражами порядка. Представители полиции сообщают о 111 раненых офицерах. Точных данных о задержанных активистах нет: по разным данным, арестованы до 50 до 100 протестующих.

Публикация от TIME (@time) Июл 6 2017 в 1:58 PDT

The New York Times со ссылкой на городские власти сообщает, что для урегулирования ситуации в городе на службу вышли 20 000 полицейских, подготовлены 45 бронированных машин, оборудованных водометами. Зона над городом объявлена свободной от полетов.

Это самая крупная полицейская операция за всю историю Гамбурга.