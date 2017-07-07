В Гамбурге начался саммит G20: в город прибывают главы государств (в том числе и Владимир Путин), чтобы обсудить изменения климата, условия международной торговли, ситуацию в Сирии и Украине, а также другие проблемы.
В город также съехались антиглобалисты и представители левых движений, протестующие против политики государств-участников саммита: в эти два дня в Гамбурге пройдут десятки согласованных демонстраций. Однако не все шествия проходят мирно.
Столкновения с полицией начались еще вечером в четверг, до официального начала саммита, с конфликта у городской пристани. Антикапиталисты и анархисты, одетые в черное и скрывающие лица балаклавами и шарфами (закрывать лица во время демонстраций запрещено законами Германии. — Esquire), ворвались в толпу людей, пришедших на согласованную акцию «За солидарный мир — против саммита G20 в Гамбурге». Когда полицейские попытались изолировать группу от остальных демонстрантов, в них полетели камни, бутылки и зажженные файеры. Полицейские, в свою очередь, прибегли к использованию водометов и перечного газа, после чего часть протестующих разбежалась. Те радикалы, что остались на площади, начали скандировать лозунг «Добро пожаловать в ад». Позднее некоторые из участников столкновений рассказывали репортерам, что полицейские сами провоцировали их на конфликт.
Позже столкновения демонстрантов с полицией также произошли возле железнодорожной станции «Рипербан». Там звучали лозунги «Полиция — позор Гамбурга!».
Ночью представители полиции сообщали о 15 раненых офицерах, двое из которых были госпитализированы — в том числе ослепленный лазером пилот вертолета.
Утром пятницы жители города проснулись от шума вертолетов и полицейских сирен. Как сообщает
Беспорядки, тем временем, продолжаются. Радикалы поджигают машины, разбивают витрины магазинов и вступают в столкновения с стражами порядка. Представители полиции сообщают о 111 раненых офицерах. Точных данных о задержанных активистах нет: по разным данным, арестованы до 50 до 100 протестующих.
Это самая крупная полицейская операция за всю историю Гамбурга.