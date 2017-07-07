Google Earth теперь поддерживает прямые видеопотоки — первая трансляция из национального парка Катмай на Аляске доступна в разделе Voyager («Исследователь»).

Зрители могут в реальном времени наблюдать за тем, как медведи плещутся в воде и ловят рыбу. Для этого в парке установили пять камер.

Проект сделан совместно с мультимедийной компанией Explore.org, которая занимается вопросами дикой природы. На сегодняшний день в архиве Explore.org тысячи фото- и видеоматериалов из разных точек земного шара.