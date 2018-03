Ликвидация имущества знаменитого казино «Тадж-Махал» началось в четверг. Уже с утра у комплекса выстроились сотни людей — охотники за памятными вещами, бывшие работники, игроки и поклонники Дональда Трампа.

На продажу было выставлено все имущество казино — мебель, столы для покера, рояли, картины, люстры и даже шторы — за исключением вещей с именем президента США (их вывезли еще до начала распродажи).

Простыни и постельное белье разобрали в течение часа. Почти так же быстро ушли и кресла.

«Я приехал в 6 утра», — рассказал The Press of Atlantic City Джеральд Винчестер, человек в шляпе с плоскими полями и надписью «ОБАМА». «Зачем мне ехать в Wal-Mart и тратить $400 на телевизор, если я могу прийти сюда и купить его гораздо дешевле?». Позже он, довольный, выйдет с 32-дюймовой плазмой, приобретенной всего за $49.

Правда, не все оказались такими везучими. Дэн Ларро, бывший работник Trump Taj Mahal, пришел в казино за статуэткой лошади стоимостью $65. В интервью The New York Times он рассказал, что собирался уже расплатиться, как пришел другой человек с оплаченным чеком. Мистеру Ларро пришлось подыскивать себе другой памятный подарок. Он искал золотые кресла , подобные тем, что он видел в апартаментах Трампа (как бывший сотрудник, он несколько раз встречался с бизнесменом). Однако и они были раскуплены.

Другой гость «Тадж-Махала», Пол Мигель, накупил вещей чуть более чем на $2000 — среди его трофеев две люстры за $1,800, 30 кресел за $120, две огромных мусорных корзины за $40, гладильные доски за $20 и картины c пальмами за $8. «Мне нравится Трамп. Он бизнесмен и вернет рабочие места. Президент из него будет лучше, чем владелец казино», — заявил он The New York Times.

Дональд Трамп, открывший «Тадж-Махал» в 1990 году, называл его «восьмым чудом света» (на открытии, кстати, выступал Майкл Джексон). На строительство казино ушло более $1 млрд. Спустя несколько лет прибыль стала падать, как и популярность отеля, а в последние годы комплекс приносил лишь убытки, сопровождавшиеся забастовками рабочих. К 2009 году Трамп вышел из бизнесов, связанных с Атлантик-Сити.

В марте 2017 года владелец казино, миллиардер Карл Айкан продал Trump Taj Mahal компании Hard Rock Internationalза $50 миллионов (это примерно 4 центра на каждый затраченный Трамом доллар). Новые инвесторы собираются вложить около $300 и открыть в 2018 году новый комплекс Hard Rock Hotel and Casino.

Масштабная ликвидация имущества «Тадж-Махала» продлится 2 месяца.