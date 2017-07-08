Ликвидация имущества знаменитого казино «Тадж-Махал» началось в четверг. Уже с утра у комплекса выстроились сотни людей — охотники за памятными вещами, бывшие работники, игроки и поклонники Дональда Трампа.
На продажу было выставлено все имущество казино — мебель, столы для покера, рояли, картины, люстры и даже шторы — за исключением вещей с именем президента США (их вывезли еще до начала распродажи).
Простыни и постельное белье разобрали в течение часа. Почти так же быстро ушли и кресла.
«Я приехал в 6 утра», — рассказал
Правда, не все оказались такими везучими. Дэн Ларро, бывший работник Trump Taj Mahal, пришел в казино за статуэткой лошади стоимостью $65. В интервью
Другой гость «Тадж-Махала», Пол Мигель, накупил вещей чуть более чем на $2000 — среди его трофеев две люстры за $1,800, 30 кресел за $120, две огромных мусорных корзины за $40, гладильные доски за $20 и картины c пальмами за $8. «Мне нравится Трамп. Он бизнесмен и вернет рабочие места. Президент из него будет лучше, чем владелец казино», — заявил он The New York Times.
Дональд Трамп, открывший «Тадж-Махал» в 1990 году, называл его «восьмым чудом света» (на открытии, кстати, выступал Майкл Джексон). На строительство казино ушло более $1 млрд. Спустя несколько лет прибыль стала падать, как и популярность отеля, а в последние годы комплекс приносил лишь убытки, сопровождавшиеся забастовками рабочих. К 2009 году Трамп вышел из бизнесов, связанных с Атлантик-Сити.
В марте 2017 года владелец казино, миллиардер Карл Айкан продал Trump Taj Mahal компании Hard Rock Internationalза $50 миллионов (это примерно 4 центра на каждый затраченный Трамом доллар). Новые инвесторы собираются вложить около $300 и открыть в 2018 году новый комплекс Hard Rock Hotel and Casino.
Масштабная ликвидация имущества «Тадж-Махала» продлится 2 месяца.