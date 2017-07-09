Едва вернувшись с саммита G20 в Гамбурге, президент США Дональд Трамп уже успел стать героем новостей и одного комичного видеоролика. На военной базе в Мэриленде, США, президент должен был взойти на борт вертолета, как с одного из вытянувшихся по стойке смирно морских пехотинцев сдуло фуражку. Трамп поднял головной убор и вернул его на голову солдата.

Однако поднятый лопастями вертолета ветер не стихал, и фуражку сдуло вновь. Политик было снова отправился за ней, но к нему на помощь пришел один из подчиненных. Наконец, похлопав не шелохнувшегося солдата по плечу, Трамп поднялся в вертолет.

Курьезный момент целиком засняли репортеры CNN.