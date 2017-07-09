Чтобы аудитория поверила в персонажа, первым в него должен поверить актер. Именно поэтому, плохо это или хорошо, актеры часто глубоко погружаются в роль. Говорят, когда ты не можешь отделить артиста от его персонажа, тогда актерская игра становится убедительной. Именно этим сейчас занят Пилу Асбек, чей персонаж — Эурон Грейджой — возможно, станет главным злодеем нового сезона «Игры престолов».

«Он просто, б… дь, наслаждается собой», — рассказал Асбек в интервью Entertainment Weekly, говоря о своем персонаже, — «Он очарователен. Он относится к себе серьезно, но не слишком».

Заявление вполне нормальное, хоть и слегка самодовольное. Издание отмечает, что на съемках новых эпизодов актер частенько разваливался в кресле, одетый в обтягивающую футболку для кроссфита, подчеркивающую, как именно Грейджой-старший собирается завоевать Железный трон. «Эурон ставит вопрос так: с кем у меня больше шансов? С матерью драконов? Нет. С Серсеей? Скорее всего. Дэйнерис пытается быть хорошей, достойной и честной. Серсея продала свою душу много лет назад», — говорит Асбек в том же интервью, — «Может, поэтому Эурону нравится думать о ней».

Один из исполнительных продюсеров сериала, Брайан Когман, описывает Эурона Грейджоя, как «парня, который убьет вас и украдет вашу подругу».

Да, этот Эурон — очень неприятный тип.