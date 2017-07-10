1. Мой новый дом

Главная тема форума — реновация. Вся вторая часть павильона была выделена под программу «Мой новый дом», где помимо базовой информации о проекте показали макеты домов, в которых будут жить переселившиеся из пятиэтажек люди, в реальном размере.

В рамках реновации планируется снести 15 миллионов квадратных метров жилья, переселить порядка миллиона человек, а общий бюджет проекта достигает 3 триллионов рублей.

Государственный проект «Мой новый дом» предложил свое видение будущих домов с примерами однокомнатной, трехкомнатной и двух вариантов двухкомнатных квартир. Высота потолков в них составит минимум 2 метра 65 сантиметров, на окнах установят стеклопакеты, на полу постелят ламинат.

2. Парк «Зарядье»

Проектированием и строительством парка в центре Москвы на месте снесенной гостиницы «Россия» занимается холдинг «Мосинжпроект», который на 100% принадлежит правительству столицы — компанию выбрали подрядчиком, положившись на ее опыт в строительстве объектов метро.

На Moscow Urban Forum «Мосинжпроект» показал большой макет парка «Зарядье», который должен открыться уже в сентябре. Новое место, как ожидается, должно понравиться и любителям отдыха на свежем воздухе, и урбанистам — «Зарядье» нацелено на взаимодействие природы и города.

Парк будет разделен на несколько климатических зон: лес, степь, луга и северный ландшафт. Городская инфраструктура будет представлена несколькими образовательными и развлекательными павильонами, ресторанами и кафе. Центральным объектом станет концертный зал симфонической музыки с амфитеатром.

В ландшафтном парке также появится «парящий» мост — еще одна самостоятельная прогулочная площадка, которая соединит «Зарядье» с Москворецкой набережной. Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что это уникальное инженерное сооружение — аналогов в мире нет, и это открывает шансы на подачу заявки для включения в «Книгу рекордов Гиннеса».

Власти Москвы рассчитывают, что парк будет привлекать 12 млн туристов ежегодно. Об этом на форуме заявил вице-мэр по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

3. Стандарты московского такси

С 1 июля 2017 года иностранных водителей обязали обменивать национальные права на российские, то есть сдать соответствующие экзамены, а компании типа Uber и «Яндекс.Такси» теперь должны передавать в департамент транспорта информацию о маршрутах подключенных к системе автомобилей.

Компания «Московский транспорт» перед чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 разработала официальные стандарты, согласно которым московские такси обязаны иметь желтый цвет номеров и кузова, опознавательный фонарь, шашечный пояс, таксометр, информацию о водителе в салоне и регистрацию от организации в центре дорожного движения.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Луксутов ранее говорил , что столичное такси — это мировой бренд, и «главная задача — доказать это во время обслуживания Чемпионата мира по футболу».

4. Урбанистическая уличная фурнитура

Российское дизайн-бюро Punto design занимается производством малых архитектурных форм, например, скамеек, урн и ограждений. Именно их скамейками, навигацией и кашпо оборудованы такие московские парки, как Парк Горького, ВДНХ, «Сокольники».

На Moscow Urban Forum агентсво показало новую коллекцию уличной фурнитуры, а также макет спортивной площадки Punto Fit в реальном размере. На площадке могут заниматься несколько человек одновременно.

Конструкция включает в себя разные дополнения — антигравити йогу, кроссфит, воркаут и единоборства. Площадки уже вышли в продажу с несколькими вариантами размеров, поэтому вскоре должны появиться в столичных парках и дворах.

5. Зеленый офис

Департамент природопользования и охраны окружающей среды представил на форуме своей проект «Зеленый офис», который призван заставить людей задуматься о том, что их окружает, и показать компаниям, как можно улучшить жизнь сотрудников.

В частности, показали так называемую «релакс-комнату». Округлое сидение, снабженное специальным датчиком, который считывает биоритмы. По задумке создателей, «релакс-комната» помогает расслабиться, транслируя спокойную музыку и демонстрируя пейзажи на экране.

Последний предложенный департаментом макет показывал, как должен выглядеть идеальный «зеленый» офис, который будет выполнен из экологически чистых материалов.