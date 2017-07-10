По данным издания Mirror, актер Дэниэл Крейг согласился сыграть главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. А это значит, новому фильму о приключениях агента 007 быть. Согласно планам продюсеров, 25-ая по счету часть бондианы выйдет на экраны в 2019 году.

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Продюсер фильма Барбара Брокколи также рассказала о переговорах с певицей Адель — возможно, она напишет заглавную песню к новому фильму. Напомним, Адель уже работала с бондианой: в 2012 году она написала открывающий трек к «Координатам «Скайфолл"& Композицию отметили наградами на премиях «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». «Адель и Крейг — это команда победителей, беспроигрышный выбор», — говорит Брокколи.

Дэниэл Крейг снялся уже в четырех фильмах об агенте 007, после чего достаточно долго отвергал предложения продюсеров снова сыграть Бонда. Но, очевидно, передумал. В разное время на главную роль во франшизе журналисты пророчили Тома Харди, Идриса Эльбу, Тома Хиддлстон и других.

Пока неизвестно, кто выступит режиссером картины. Сэм Мендес, снявший два последних фильма об агенте 007, недавно заявил, что не будет в дальнейшем работать над бондианой.