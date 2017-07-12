В этом году у вас сумасшедший лайн-ап. Лана Дель Рей, Aphex Twin. The xx, Фрэнк Оушен, Нина Кравиц и еще множество потрясающих артистов. Как вы отбираете музыкантов? Насколько это тяжело, учитывая, что лето — пора фестивалей?

С музыкантами у нас работает команда из семи человек, включая меня. Мы начинаем собирать программу еще осенью. Перебираем идеи и отмечаем, какие имена сейчас действительно интересны. Пытаемся создать оригинальный контент, подобрать интересные комбинации известных и начинающих артистов.

Конечно, это тяжело, конкуренция очень высока и мы не можем просто взять всех артистов, которых хотим. Пусть это не американский рынок, где очень много крупных фестивалей, все равно приходится кооперироваться. Мы сотрудничаем с европейскими фестивалями, чаще всего с Way Out West в Швеции и Oya в Норвегии. Но хочу сказать, что сейчас мы стали достаточно влиятельным фестивалем, чтобы букировать хороших артистов. Музыкальная линейка в этом году у нас одна из лучших в мире.

Можете назвать своих любимых музыкантов из лайн-апа этого года?

Я не люблю выбирать одно или два имени, потому что для меня фестиваль — это не только музыка, это комбинация идей, концепций, площадок. Я думаю о фестивале как о едином целом, это для меня важнее, чем конкретные имена.

Тем не менее, нам правда повезло с лайн-апом. Многие музыканты, например Aphex Twin или Фрэнк Оушен, дадут всего четыре-пять концертов в этом году, один из которых — на Flow. Кроме того, у нас будет много электронной и экспериментальной музыки.

Мы не зацикливаемся на одном или двух музыкальных стилях, мы собираем все, что считаем действительно интересным. На сцене Bright Balloon 360, например, будет представлено все, от джаза до фолка. Будет классическая музыка и несколько артистов, которые исполняют музыку в интересной обработке, они непохожи ни на кого другого. Наш фестиваль — это микс из громких и неизвестных имен, которые гармонично дополняют друг друга. Это очень важно для меня: собрать самых интересных артистов, от самых больших до самых маленьких.

Чем отличается Flow этого года от того, что мы видели раньше?

Мы значительно обновляем территорию фестиваля. Во‑первых, сидячая зона вокруг сцены Bright Balloon 360 увеличилась почти вдвое. Мы наконец-то получили достаточно пространства, чтобы реализовать все то, о чем давно мечтали. Во‑вторых, мы полностью изменили зону Black Tent. Хотя это была самая большая зона на фестивале, она бы не смогла вместить всех желающих в этом году. Поэтому ее мы тоже увеличили: теперь Black Tent рассчитана на 7−8 тысяч человек одновременно. Наконец, наша площадка Backyard перемещается в новое место и меняет формат. Теперь здесь будет располагаться зона эмбиент-музыки, йоги, здоровой еды и всего сопутствующего. Это будет легкое, расслабляющее пространство.

Мы много работаем над тем, чтобы облегчить навигацию по фестивалю. Это особенно актуально, учитывая, как выросла его площадь — до 15 тысяч квадратных метров.

В совершенно новом виде будет представлена художественная программа фестиваля. На открытом пространстве мы установим действительно большие объекты, они будут великолепно смотреться в темноте. У нас много новых партнеров, которые принесли на площадку новые концепции. Например, университет Аалто, одна из самых больших школ искусства и дизайна в Финляндии. Они создадут потрясающие инсталляции.

Над художественными проектами в этом году мы работали совместно с Galleria Forum Box, арт-галереей в Хельсинки. Они представляют в Финляндии многих известных художников, а на Flow курируют четыре арт-объекта, по большей части это видеопроекции.

Наконец, изменения коснутся ресторанов. Мы хотим уйти от системы фудтраков и уличной еды. Сейчас заявку подали больше сорока ресторанов, половина из которых появится на Flow впервые. У нас будут представлены несколько лучших заведений Хельсинки, и я очень этому рад.

В чем ключевые отличия Flow от других фестивалей?

Думаю, в том, как он сделан. Каким образом мы думаем о нем. Наш подход к организации основан на том, какой опыт получают наши посетители. Как они чувствуют себя, когда приходят на Flow, какой у фестиваля вкус, запах, как он выглядит. Если убрать с Flow всю музыку, вам все равно будет чем заняться. Мне кажется, только такой фестиваль можно назвать по‑настоящему крутым. И мы к этому стремимся. Думаю, вокруг не так много фестивалей подобного толка.