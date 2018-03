«Идея этого клипа пришла ко мне во сне. В школьные годы я грезил о том, что стану лучшим гитаристом в мире и девчонки будут от меня без ума. Но все, что я смог сыграть в реальной жизни, — это замедленная версия соло Слэша (гитариста Guns N' Roses. — Esquire) из песни Sweet Child O’Mine. Я подумал, что будет забавно записать видео, которое соединяет детскую мечту стать звездой и детскую же рутину — со школой, ссорами с сестрой и всем подобным», — рассказал режиссер Филипп Андельман, до этогоснимавший видео для таких музыкантов, как Jay-Z, Рианна и Майли Сайрус.

Андельман рассказал, что всегда считал клипы Major Lazer идеальными танцевальными видео и рад внести в них свой вклад.

Know No Better — первый сингл с одноименного EP, вышедшего 1 июня. На сегодняшний день пластинку послушали более 100 миллионов раз, что превосходит успех песен более ранних релизов группы — Run Up, Cold Water и Leon On.