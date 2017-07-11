1. «Друзья» (Friends, 1994−2004)

После приключений длиной в десять лет в компании с тридцатилетними ньюйоркцами, фанаты «Друзей» наконец получили желаемый финал. Росс и Рейчел снова вместе, Моника и Чендлер усыновили близнецов, Фиби счастлива в браке с Майком. А Джо, наконец, получает роль в новом шоу.

Каждый из героев отправляется по своему собственному пути. И финальная сцена, в которой они в последний раз собираются в ставшей родной кофейне Central Perk, чтобы пропустить по чашечке кофе, надолго западает в душу.

2. «Во все тяжкие» (Breaking Bad, 2008−2013)

Достаточно долго фанаты гадали, смогут ли авторы шоу смогут красиво закончить историю Уолтера Уайта, прошедшего путь от больного раком немощного учителя до грозного наркобарона. Но им это удалось.

Перед смертью мистер Уайт попытался исправить все, что натворил. Он передал внушительное наследство семье и освободил из рабства бывшего напарника Джесси Пинкмана. Герой умирает спокойно под идеально подходящую моменту песню Baby Blue. Лучшей концовки, кажется, и быть не могло.

3. «Прослушка» (The Wire, 2002−2008)

У большинства героев все закончилось хорошо. МакНалти отметил свою вынужденную отставку, Каркетти избран губернатором, а Бабблс завязал с наркотиками.

Но «Прослушка» не была бы «Прослушкой», не случись трагедии. Любимого ученика Дьюки расстреляли в переулке, бедняга попал в ту же ловушку, что и Бабблс годом ранее. Трагичное окончание блестящего финала достойно аплодисментов.

4. «Клиника» (The Scrubs, 2001−2009)

На всякий случай: мы не берем в расчет девятый сезон, который по сути стал спин-оффом с участием нескольких знакомых персонажей.

Главный герой решает наконец покинуть госпиталь, чтобы быть поближе к сыну. Финальная сцена, в которой он прощается со всеми персонажами сериала, а затем наконец получает долгожданные объятия от несносного доктора Кокса, кажется идеальным прощанием с Джей Ди после восьми лет, проведенных вместе.

5. «Американская история преступлений» (American crime story, 2016-…)

Каждый сезон сериала будет посвящен отдельным историям. Поэтому уже можно обсудить финал первого сезона, рассказывающего о деле спортсмена О. Джей Симпсона.

Да, ему удается избежать приговора, едва не разрушив при этом жизни симпатичных зрителю главного обвинителя и его помощника. Но в конце концов он остается совсем один, оставленный друзьями и близкими, окруженный богатством, которое уже ничего не значит.