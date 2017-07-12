Мы ждали продолжения «Игры престолов» год, и за это время так толком ничего и не узнали о том, что будет происходить в седьмом сезоне. Нужно признать: актеры шоу определенно умеют хранить секреты и фанатам только и остается, что строить теории на основе скупых на подробности трейлеров.

На фоне этого комментарий дизайнера по костюмам Мишель Клэптон выглядит сенсационно: «Мы много обсуждали, должен ли Джон Сноу носить свою меховую накидку или нет? Что мы пытаемся этим сказать? Мы снимали ее с персонажа, когда хотели, чтобы Сноу выглядел более уязвимым. Например, когда он впервые встречается с Дэйнерис в ее апартаментах. Другое дело — когда герой встречает Серсею. В этой сцене мы вернули накидку на его плечи».

Большинство фанатских теорий завязаны на том, что самые разные герои встретятся в седьмом сезоне, однако доказательств этому не было. Не можем говорить за других, но в одном мы теперь уверены точно: Джон Сноу встретится и с Дэйнерис, и с Серсеей совсем скоро.