Сара Андельман, креативный директор магазина и менеджер по закупкам, рассказала, что ее мать, основательница бренда Колетт Руссо, готова выйти на пенсию. Для самой Сары закрытие бутика станет возможностью «перевернуть страницу». О закрытии сообщается на официальном аккаунте Colette в Instagram.

В магазине собрались гости, чтобы попрощаться с легендарным местом.

Colette одним из первых стал приглашать дизайнеров и художников для оформления витрин, успев посотрудничать с такими мастерами как Демна Гвасалия, Рей Кавакубо и Алекса Чанг.

@abstractsunday Opening exhibition & Book Signing today from 6pm #colette #ChristophNiemann #colettegallery Публикация от colette (@colette) Апр 3 2017 в 1:16 PDT

Основатель журнала Dazed Джефферсон Хэк назвал закрытие «абсолютным шоком». «Это единственный магазин, куда я прихожу, потому что другого такого нет нигде», — как-то признался Карл Лагерфельд в интервью Business of Fashion. «Они изобрели формулу, которую нелегко скопировать, потому что есть только одна Коллет и Сара, которые включены в работу на 200%», — добавил дизайнер.