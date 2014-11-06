Джош и Люк
Вместе с сестрой заботятся о матери, которая ослепла во время родов <nobr>4-го</nobr> ребенка.
Келвин
Живет вдвоем с матерью, за которой приходится ухаживать с тех пор, как она стала инвалидом после падения с лестницы.
Дана
Заботится о своей матери-инвалиде, которая не выходит из дома.
Кэт
Опекает своего престарелого отца, который живет один, и брата, у которого проблемы с психикой.
Наоми
Ухаживает за матерью, которая почти не может двигаться из-за заболевания центральной нервной системы.
Вики
Заботится о матери, которая может передвигаться только в инвалидном кресле.
Люк
Заботится о матери, которая может передвигаться только в инвалидном кресле.
Бронвик
Живет вдвоем с матерью, которая не может ходить.
Лиза
На ее попечении находится брат, который страдает маниакально-депрессивным психозом.