Спутник заметил огромную глыбу льда в пятницу, когда она проплывала в районе Шельфового ледника Ларсена. Эксперты уверяют , что этот айсберг достоин почетного места в пятерке самых огромных льдин, когда-либо замеченных учеными.

При этом произошедшее не вызвало у них удивления. Они следили за ледником еще с 2014 года, когда раскол стал увеличиваться в ускоренном темпе.

Эксперт из Центра полярного наблюдения и моделирования в Великобритании утверждает, что таяние льдов — нормальный природный процесс, не связанный с угрозой глобального потепления.

Тем не менее, айсберг может вызвать серьезные неприятности. Шельфовый ледник Ларсена держит огромный объем материкового льда. Если он расколется на части и выплывет в океан, это может привести к изменению уровня моря. Однако этот процесс займет десятилетия.