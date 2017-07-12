Спутник заметил огромную глыбу льда в пятницу, когда она проплывала в районе Шельфового ледника Ларсена. Эксперты
При этом произошедшее не вызвало у них удивления. Они следили за ледником еще с 2014 года, когда раскол стал увеличиваться в ускоренном темпе.
Эксперт из Центра полярного наблюдения и моделирования в Великобритании утверждает, что таяние льдов — нормальный природный процесс, не связанный с угрозой глобального потепления.
Тем не менее, айсберг может вызвать серьезные неприятности. Шельфовый ледник Ларсена держит огромный объем материкового льда. Если он расколется на части и выплывет в океан, это может привести к изменению уровня моря. Однако этот процесс займет десятилетия.