Хотя технологическая сборка смартфонов происходит в странах Азии, для имиджа Vertu было важно сохранить производства в Великобритании, где мастера вручную приводили аппараты в готовый вид, добавляя такие материалы, как страусиная кожа, драгоценные металлы и камни. Однако на этот шаг владельцы компании были вынуждены пойти из-за огромных долгов.
Еще в марте этого года Vertu сменила владельца. Бренд приобрел турецкий предприниматель Мурат Хакан Узан за сумму в £50 млн. Однако он так и не выплатил заявленную сумму предыдущему владельцу, бизнесмену Гарри Чену, поэтому Чен обратился в суд.
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