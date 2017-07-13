Об этом сообщил генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян в своем блоге на странице «Яндекса». Он написал, что это решение принято с целью «создать платформу, удобство и доступность которой будут сравнимы как с личным автомобилем, так и с общественным транспортом». По словам Худавердяна, единая платформа позволит увеличить количество доступных машин и сократить время ожидания с сохранением приемлемой стоимости поездки.

К слову, вместе с российским бизнесом Uber, новая компания получает и сервис UberEATS.

Пользователи по‑прежнему смогут использовать отдельные приложения — Uber и «Яндекс.Такси» — а таксисты будут работать на общем алгоритме распределения заказов и навигационной технологии от «Яндекса».

Кроме того, компании договорились о роуминговом соглашении на территории всех стран, где работают сервисы. Так, в Лондоне или Бангкоке можно будет заказать Uber через приложение «Яндекс.Такси», а в Париже — наоборот.

Оценочная стоимость объединенной компании составляет $3,725 млрд. При этом 59,3% компании будет принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам объединенной компании.

Новая компания будет запущена после одобрения регулирующих органов, заявил Худавердян. Ориентировочно это произойдет в IV квартале 2017 года.