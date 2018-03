В официальном аккаунте группы в Twitter появилось 57-секундное видео, главный герой которого — странноватый тип по имени Шифтан Мьюс (Chieftan Mews). Впервые вымышленный персонаж появился в серии фильмов The Most gigantic lying mouth of all time, посвященных Radiohead и вышедших в 2004 году.

В начале ролика герой произносит фразу «Меня зовут Шифтан Мьюс и я распаковываю. Я устойчив к волнению». Затем он начинает доставать содержимое коробки OKNOTOK, юбилейного переиздания альбома OK Computer, приуроченного к 20-летию пластинки. Внутри коробки обнаруживаются книги, виниловые пластинки, кассеты и рисунки. На протяжении всего видео звучит песня Climbing up the Walls, что вместе с искаженной картинкой создает странный подавляющий эффект.

The OKNOTOK boxed edition is now shipping from https://t.co/e7609mML8X Chieftan Mews has already got his, and is unboxing just for you: pic.twitter.com/hJEpzuvL8C — Radiohead (@radiohead) July 11, 2017

Переиздание альбома OK Computer включает в себя, помимо оригинальных треков, восемь би-сайдов и три ранее не издававшиеся песни: I Promise, Lift и Man of War. Релиз вышел 23 июня и доступен для заказа на официальном сайте группы.

Radiohead подтвердили, что собираются отправиться в небольшой тур в этом году.