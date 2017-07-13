«Sun Stood Still» — инструментальная композиция с нового альбома Moa Pillar. После андеграундного фурора, вызванного альбомом Humanity в 2015 году, московский продюссер долго корпел над новой полноформатной работой для карельского лейбла Full of Nothing. Во время сочинения музыки Фёдор Переверзев успел объехать множество клубов России, Польши и Прибалтики, сыграть на престижном фестивале Flow в Хельсинки, а также разделить сцену с саундтрек-командой сериала Stranger Things на главном авангардном фестивале мира, Unsound. Как первая ласточка альбому Hymns, трек «Sun Stood Still» изначально вышел на диске, прилагающемся к английскому журналу Wire, ещё одной цитадели мировой экспериментальной сцены.

Режиссёр из Лебедяни, Алина Филиппова, сняла на композицию абстрактную экзистенциальную историю в горах Грузии с танцором Назаром Рахмановым и самим Переверзевым. Официальная премьера видео состоялась на сайте журнала Crack Magazine. Видео тут же скинул в свой Twitter лидер Portishead, Джефф Бэрроу. Посмотрим куда это приведёт русскую авангардную электронику и Moa Pillar.

Альбом Hymns выйдет 28 июля на виниле и в цифровых форматах. Предзаказать пластинку можно напрямую у лейбла или во всех главных мировых магазинах.

Фёдор Переверзев, музыкант:

«Я уже давно перестал надеятся что у меня в ближайшее время появится видео клип, который будет не искажать, смещать и противоречить чувственным и эстетическим акцентам в музыке, а поддерживать, дополнять и развивать их своим языком. Благодаря Алине и ее походу именно так и случилось».

Алина Филиппова, режиссёр:

«Образ — это метафора. Было бы нечестным ответить за зрителя какая. Он рождается еще до того, как мы находим его, он входит в нужный момент в предназначенное место. И у него есть катализаторы — здесь это музыка, которую я услышала. И человек, который стал физическим носителем этого образа. За движения в видео отвечал Назар Рахманов, талантливый перформер, который практически без слов понимал что нужно сказать телом. А молчание — это особенный инстурумент, им можно сказать гораздо больше. Его движения — это продолжение этого молчания».