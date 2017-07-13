Техник Питер Хинс, работавший со звездами во время записи их совместной песни Under Pressure в 1981 году, рассказал, что тогда Боуи и Queen записали еще несколько треков.

«Фредди и Дэвид пели вместе полноформатные рок-н-ролльные треки… Сыроватые, но хорошие», — поделился он. В разговоре с The Guardian Хинс добавил, что не сомневается в существовании их совместных композиций. Однако не знает, обладают ли правами на эти песни представители кого-то из музыкантов. Очевидно, по этой причине записи так никогда и не будут изданы.

Менеджеры Боуи и Queen отказались от комментариев, но гитарист группы, Брайан Мэй, в интервью изданию Mojo прокомментировал: «Не все, что мы делали на тех сессиях, выходило в свет».

Признания Хинса будут опубликованы в книге музыкального историка Нейла Коссара, посвященной Дэвиду Боуи. В ней автор собрал воспоминания фанатов, музыкантов и других людей, работавших с певцом. Книга выйдет в печать уже 21 июля.