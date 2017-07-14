Сегодня состоялся релиз мини-альбома британцев Coldplay — EP Kaleidoscope. На данный момент пластинка доступна в цифровом формате. На CD и виниле пятитрековый альбом появится 4 августа.

Продюсированием альбома занималась команда из Рика Симпсона (Jay-Z, Kasabian, Portishead, PJ Harvey), Дэниела Грина и Билла Рако (Пол МакКартни, Daft Punk). В Kaleidoscope вошли совместные треки с The Chainsmokers и рэпером Big Sean, а также сингл ALIENS, написанный Брайаном Ино и спродюсированный им вместе с Маркусом Дравсом (Arcade Fire, Kings Of Leon).