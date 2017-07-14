После того, как Бен Аффлек отказался снимать новый фильм о супергерое, режиссером картины назначили Мэтта Ривза («Монстро» и «Планета обезьян: Война»).

В интервью MTV’s Happy Sad Confused podcast он рассказал, что решил отказаться от написанного Аффлеком сценария, чтобы начать новую историю. «Мы начинаем все снова. Я очень взволнован этим. Думаю, получится очень круто», — поделился Ривз.

Бен Аффлек отказался от режиссерского кресла после того, как его попытка продвижения новой картины «Закон ночи» провалилась. Фанатов он интересовал исключительно как Бэтмен.

«Это одна из тех вещей, которые очень расстраивают меня, потому что я работал над «Законом ночи» год, работал очень усердно, и всем насрать», — высказался он на шоу Джимми Киммела.

Спустя несколько недель Аффлек заявил о своем уходе с поста режиссера «Бэтмена», объяснив это тем, что невозможно делать две вещи одновременно на высоком уровне. Тем не менее, он исполнит роль человека-летучей мыши в будущем фильме. Выход новой ленты планируется на 2018 год.