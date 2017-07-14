Режиссер Мартин Скорсезе экранизирует книгу Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома» (I heard you paint houses). В основе романа — реальная история: киллер мафии Фрэнк «Ирландец» Ширан перед смертью рассказывает своему адвокату о совершенных делах, в том числе — об убийстве Джимми Хоффа, американского профсоюзного лидера, таинственно пропавшего в 1975 году.

В картине сыграют звезда «Славных парней» Роберт Де Ниро, Аль Пачино а также Джо Пеши, — актер исполнит роль мафиозного босса из Пенсильвании по имени Рассел Буфалино, главного подозреваемого в убийстве Хоффа.

Примечательно, что Скорсезе давно предлагал Пеши снятся в новом фильме, но тот отказывался — по слухам, более 50 раз. Очевидно, режиссеру все же удалось найти подход к несговорчивому актеру.

Премьера фильма предварительно назначена на 2018 год.