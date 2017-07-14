Billboard опубликовал топ-50 деятелей музыкальной индустрии с самым высоким уровнем дохода. Возглавила рейтинг Beyonce, за предыдущий год заработавшая $62.1 млн. Большую часть суммы она получила благодаря туру в поддержку своего шестого альбома Lemonade. Только в Северной Америке на ее шоу побывало более 1.2 млн человек. Кроме того, певица выступила в 17 городах Европы. Тур длился с 27 апреля по 7 октября 2016 года.

Второе место заняла американская хард-рок-группа Guns N' Roses, заработавшая на $19.8 млн меньше. Последний тур, начавшийся в апреле прошлого года и продолжающийся до сих пор, стал самым прибыльным для музыкантов за всю историю группы. К концу 2016 года они уже заработали $42.3 млн.

Третьим в топ-50 стал американский фолк-музыкант Брюс Спрингстин. Его доход всего на $100,000 меньше, чем у Guns N' Roses. В конце 2015 года артист выпустил бокс-сет, приуроченный к 35-летней годовщине со дня выпуска альбома The River и отправился в турне. Артист заработал $42.2 млн.

В топ-10 также вошли Drake, Adele, Coldplay, Джастин Бибер, кантри-артист Люк Брайан, Канье Уэст и певец Кенни Чесни. Закрывает рейтинг американский музыкальный коллектив Pentatonix. На их счету $8,2 млн.

В 2015 году певицей с самым высоким доходом была признана Тейлор Свифт. Тогда она заработала $73.5 млн.