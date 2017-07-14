Выставка современного художника Саймона Биржа 14th Factory в Лос-Анджелесе, США, состоит из золотых, мраморных и деревянных корон, установленных на специальных постаментах. Одна из посетительниц музея решила запечатлеть себя на их фоне, но задела одну из подставок, и постаменты посыпались один за другим по принципу домино.

Работник галереи сообщила, что три экспоната испорчены полностью, другие, возможно, еще получится восстановить. Общая сумма ущерба составила $200 000.

Инцидент произошел еще несколько недель назад, но запись с камер видеонаблюдения появилась только сейчас.