Были ли первые гей-комиксы комиксами про геев
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Этапы признания супергероев-геев
|1948 год
|В США проходят массовые сожжения комиксов. Авторитетный «Американский психотерапевтический журнал» публикует статью, в которой утверждается, что комиксы вызывают «ненормальную сексуальную агрессию».
|1949 год
|Создание Ассоциации издателей комиксов (англ. Association of Comics Magazine Publishers), которая предложила так называемый Кодекс издателя. Первый из шести пунктов Кодекса гласил: «Сексуальные и развратные комиксы не должны быть опубликованы».
|1954 год
|В свет выходит книга психиатра Фредрика Вертхама «Совращение невинных», мгновенно ставшая национальным бестселлером. В ней Вертхам доказывает, что комиксы не только способствуют росту детской преступности, но и пропагандируют гомосексуализм. По мнению Вертхама, связь Бэтмена и Робина носит гомосексуальный характер.
|1955 год
|В серии Detective Comics появляется Бэтвумен — подруга Бэтмена, ставшая ответом на слухи о гомосексуальности супергероя.
|1956 год
|На базе Ассоциации издателей комиксов создана новая структура — Comics Code Authority, осуществляющая надзор за большинством американских комиксов. Отныне пресекается любое упоминание гомосексуальности, которая обозначена в Кодексе издателя комиксов как «сексуальные извращения», «сексуальные аномалии» и «противоестественные сексуальные отношения».
|1989 год
|Comics Code Authority отменяет запрет на гомосексуальность героев.
|2011 год
|От членства в Comics Code Authority отказываются последние производители комиксов; организация ликвидирована.
Кто был первым супергероем-геем
Первым геем, ставшим героем комикса, принято считать Энди Липпинкотта — одного из действующих лиц сатирического комикса «Дунсбери», выпускаемого независимым издательством Universal Press с 1970 года. Липпинкотт появился в «Дунсбери» в 1976 году, однако уже в
Первый гей-супергерой появился в 1988 году на страницах серии Millenium издательства DC Comics. Фокусник-гомосексуалист по имени Эстраньо (исп. «странный») был одним из так называемых Новых Стражников — группы землян, отобранных для защиты планеты. Впрочем, по мнению возмущенного гей-сообщества, вульгарно одетого и кокетничающего с мужчинами Эстраньо можно считать лишь пародией на гея.
Первый однополый брак в мире супергероев
Выпуск «удивительных людей-икс» от 27 июня этого года был посвящен первому однополому браку в мире супергероев: человек-мутант Нортстар, заявивший о своей нетрадиционной ориентации еще в
6 самых заметных супергероев-геев
|Прозвище / настоящее имя
|Краткая биография
|Способности
|Фэт
(Уильям Роберт Райли)
|Вырос в нищете и в детстве был членом уличной банды. Трагически погиб, накрыв своим телом бомбу.
|Управление собственными жировыми отложениями.
|Вивисектор
(Майлз Альфред)
|Вырос в семье академиков, выучился на литературоведа. Известен масштабным трудом, посвященном классику американской поэзии Уолту Уитмену.
|Способен превращаться в существо, похожее на волка; обладает сверхъестественным обонянием и острыми когтями.
|Анол
(Виктор Борковски)
|Вырос в маленьком американском городке, где жители всегда принимали его таким, каков он есть — мутантом и геем. Увлекался фрисби, театром и баскетболом.
|Будучи получеловеком-полуящерицей, умеет заново отращивать потерянные конечности; владеет искусством мимикрии.
|Креот
(Александр Креот)
|Родился в СССР, служил в спецназе ГРУ, затем работал в КГБ. Влюбился в агента КГБ Брайана Дурлина, живущего в США. По приглашению последнего переехал в Готэм-сити.
|В совершенстве владеет рукопашным боем и искусством спортивного ориентирования.
|Халклинг
(Теодор Альтман)
|Поначалу был задуман авторами как супергерой-девушка, но потом стал юношей, воспитанным матерью-одиночкой.
|Наделен нечеловеческой силой, способен превращаться в других людей.
|Живая молния
|Вступил в сообщество супергероев Мстители Великих Озер (англ. GLA), ошибочно предположив, что аббревиатура означает Альянс Геев и Лесбиянок.
|Продуцирует сильные электрические разряды, способен летать.
Погибали ли супергерои от рук гомофобов
В августе 2006 года издательство Marvel объявило, что новый супергерой по имени Кольцо Свободы будет открытым гомосексуалистом. Его создателем стал знаменитый Роберт Киркман, однако уже в следующем выпуске Кольцо Свободы был убит, что породило недовольство гей-аудитории. Утверждалось, что гибель Кольца носит гомофобский характер, поскольку его тело было пронзено 28 фаллосообразными шипами, один из которых выходил из заднего прохода несчастного. Комментируя ситуацию, Киркман сказал: «Убивать персонажа-гея — не самая лучшая идея. Убив одного, я уничтожил 20% всех героев-геев компании Marvel». Стоит добавить, что в том же
Меняют ли супергерои ориентацию
Из заявления издательства DC Comics, распространенного в мае
Лесбиянки в мире супергероев
Несмотря на то что бисексуальных женщин-супергероев насчитывается около десяти, открытая лесбиянка на сегодняшний день существует лишь одна. Придуманная компанией Marvel, Шан Кой Ман родилась в семье полковника южновьетнамской армии и впервые ощутила сверхъестественные телепатические способности в тот момент, когда на ее брата-близнеца напали вьетконговские солдаты. Осознав необходимость бегства, Шан Кой Ман покинула страну вместе с семьей. Оказавшись в США и будучи истовой католичкой, она долгое время работала в миссии, помогающей вьетнамским иммигрантам. Затем, полностью овладев искусством подчинения чужой воли и взяв имя Карма, Шан Кой Ман создала и возглавила так называемых Новых Мутантов — организацию, занимающуюся поиском потенциальных супергероев среди подростков. Переехав в Чикаго и устроившись там библиотекарем, она осознала и свою нетрадиционную ориентацию, безответно полюбив другую девушку-супергероя — Китти Прайд. Впрочем, последняя не догадывается о чувствах Кармы, так как отрицательно относится к гомосексуальным отношениям.