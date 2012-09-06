В 1945−1949 годах, на волне послевоенного спада интереса к комиксам про супергероев, компания Marvel предприняла выпуск малоуспешной серии под названием Gay Comics. Несмотря на провокационное название, Gay Comics представляли собой сборники сатирических карикатур на жизнь послевоенной Америки, а слово «гей» в названии серии имело свое исконное значение — «веселый». Однако позднее — как принято полагать, с 1947-го — новое значение слова «гей», до того момента применимое лишь в среде гомосексуалистов, начинает получать широкое распространение. Впрочем, что именно повлияло на закрытие серии Gay Comics — этот факт или начало так называемого золотого века комиксов и новая волна супергероев, — доподлинно неизвестно.

Этапы признания супергероев-геев

1948 год В США проходят массовые сожжения комиксов. Авторитетный «Американский психотерапевтический журнал» публикует статью, в которой утверждается, что комиксы вызывают «ненормальную сексуальную агрессию». 1949 год Создание Ассоциации издателей комиксов (англ. Association of Comics Magazine Publishers), которая предложила так называемый Кодекс издателя. Первый из шести пунктов Кодекса гласил: «Сексуальные и развратные комиксы не должны быть опубликованы». 1954 год В свет выходит книга психиатра Фредрика Вертхама «Совращение невинных», мгновенно ставшая национальным бестселлером. В ней Вертхам доказывает, что комиксы не только способствуют росту детской преступности, но и пропагандируют гомосексуализм. По мнению Вертхама, связь Бэтмена и Робина носит гомосексуальный характер. 1955 год В серии Detective Comics появляется Бэтвумен — подруга Бэтмена, ставшая ответом на слухи о гомосексуальности супергероя. 1956 год На базе Ассоциации издателей комиксов создана новая структура — Comics Code Authority, осуществляющая надзор за большинством американских комиксов. Отныне пресекается любое упоминание гомосексуальности, которая обозначена в Кодексе издателя комиксов как «сексуальные извращения», «сексуальные аномалии» и «противоестественные сексуальные отношения». 1989 год Comics Code Authority отменяет запрет на гомосексуальность героев. 2011 год От членства в Comics Code Authority отказываются последние производители комиксов; организация ликвидирована.

Кто был первым супергероем-геем

Первым геем, ставшим героем комикса, принято считать Энди Липпинкотта — одного из действующих лиц сатирического комикса «Дунсбери», выпускаемого независимым издательством Universal Press с 1970 года. Липпинкотт появился в «Дунсбери» в 1976 году, однако уже в 1989-м у него был диагностирован ВИЧ, а в 1991-м было объявлено, что Липпинкотт умер.

Первый гей-супергерой появился в 1988 году на страницах серии Millenium издательства DC Comics. Фокусник-гомосексуалист по имени Эстраньо (исп. «странный») был одним из так называемых Новых Стражников — группы землян, отобранных для защиты планеты. Впрочем, по мнению возмущенного гей-сообщества, вульгарно одетого и кокетничающего с мужчинами Эстраньо можно считать лишь пародией на гея.

Выпуск «удивительных людей-икс» от 27 июня этого года был посвящен первому однополому браку в мире супергероев: человек-мутант Нортстар, заявивший о своей нетрадиционной ориентации еще в 1992-м, сочетался браком со своим другом Кайлом Джинаду. Известно, что с Нортстаром Кайла познакомила сестра мутанта, более известная как супергерой Аврора: пытаясь найти менеджера для брата, она обратилась к Кайлу, и тот согласился. Стоит отметить, что выбор Нортстара был подвергнут критике не только противниками однополых браков, но и сторонниками расовой чистоты, так как Кайл Джинаду — чернокожий.

6 самых заметных супергероев-геев

Прозвище / настоящее имя Краткая биография Способности Фэт

(Уильям Роберт Райли) Вырос в нищете и в детстве был членом уличной банды. Трагически погиб, накрыв своим телом бомбу. Управление собственными жировыми отложениями. Вивисектор

(Майлз Альфред) Вырос в семье академиков, выучился на литературоведа. Известен масштабным трудом, посвященном классику американской поэзии Уолту Уитмену. Способен превращаться в существо, похожее на волка; обладает сверхъестественным обонянием и острыми когтями. Анол

(Виктор Борковски) Вырос в маленьком американском городке, где жители всегда принимали его таким, каков он есть — мутантом и геем. Увлекался фрисби, театром и баскетболом. Будучи получеловеком-полуящерицей, умеет заново отращивать потерянные конечности; владеет искусством мимикрии. Креот

(Александр Креот) Родился в СССР, служил в спецназе ГРУ, затем работал в КГБ. Влюбился в агента КГБ Брайана Дурлина, живущего в США. По приглашению последнего переехал в Готэм-сити. В совершенстве владеет рукопашным боем и искусством спортивного ориентирования. Халклинг

(Теодор Альтман) Поначалу был задуман авторами как супергерой-девушка, но потом стал юношей, воспитанным матерью-одиночкой. Наделен нечеловеческой силой, способен превращаться в других людей. Живая молния Вступил в сообщество супергероев Мстители Великих Озер (англ. GLA), ошибочно предположив, что аббревиатура означает Альянс Геев и Лесбиянок. Продуцирует сильные электрические разряды, способен летать.

В августе 2006 года издательство Marvel объявило, что новый супергерой по имени Кольцо Свободы будет открытым гомосексуалистом. Его создателем стал знаменитый Роберт Киркман, однако уже в следующем выпуске Кольцо Свободы был убит, что породило недовольство гей-аудитории. Утверждалось, что гибель Кольца носит гомофобский характер, поскольку его тело было прон­зено 28 фаллосообразными шипами, один из которых выходил из заднего прохода несчастного. Комментируя ситуацию, Киркман сказал: «Убивать персонажа-гея — не самая лучшая идея. Убив одного, я уничтожил 20% всех героев-геев компании Marvel». Стоит добавить, что в том же 2006-м погибли еще два гея: извечные противника Бэтмена — Кавалье и Капитан Стингари, бывшие любовниками.

Из заявления издательства DC Comics, распространенного в мае 2012-го, стало известно, что в ближайшее время «один из важнейших персонажей мира комиксов признается, что он гей». Позднее агентство Reuters опубликовало разворот готовящегося к печати комикса «Земля-2», где показана романтическая встреча супергероя Зеленого Фонаря и его друга Сэма. Будучи в прошлом железнодорожным рабочим и скорбящим вдовцом, Зеленый Фонарь впервые появился в 1940 году, и во всех комиксах, а также в фильме 2011 года, показан гетеросексуальным. Впрочем, стоит отметить, что геем является лишь повседневное альтер эго Зеленого Фонаря — Алан Скотт, высокий блондин с голубыми глазами.

Несмотря на то что бисексуальных женщин-супергероев насчитывается около десяти, открытая лесбиянка на сегодняшний день существует лишь одна. Придуманная компанией Marvel, Шан Кой Ман родилась в семье полковника южновьетнамской армии и впервые ощутила сверхъестественные телепатические способности в тот момент, когда на ее брата-близнеца напали вьетконговские солдаты. Осознав необходимость бегства, Шан Кой Ман покинула страну вместе с семьей. Оказавшись в США и будучи истовой католичкой, она долгое время работала в миссии, помогающей вьетнамским иммигрантам. Затем, полностью овладев искусством подчинения чужой воли и взяв имя Карма, Шан Кой Ман создала и возглавила так называемых Новых Мутантов — организацию, занимающуюся поиском потенциальных супергероев среди подростков. Переехав в Чикаго и устроившись там библиотекарем, она осознала и свою нетрадиционную ориентацию, безответно полюбив другую девушку-супергероя — Китти Прайд. Впрочем, последняя не догадывается о чувствах Кармы, так как отрицательно относится к гомосексуальным отношениям.