Итальянский арт-критик Карло Пепи спровоцировал скандал вокруг выставки Амадео Модильяни в Генуе, выразив сомнения в подлинности как минимум 13 представленных полотен. Пепи обратился с соответствующим заявлением в полицию, после чего, на время разбирательств, прокуратура ограничила доступ к некоторым работам на выставке. В связи с этим руководство культурного фонда «Палаццо Дукале», в здании которого и устроена экспозиция, приняло решение о ее досрочном закрытии.

Представители «Палаццо Дукале» считают себя потерпевшей стороной, так как произошедшее нанесло ущерб их репутации. Всю ответственность они возлагают на организаторов выставки, компанию MondoMostre Skira.

Выставка началась 16 марта и закрылась на три дня раньше запланированного срока. За это время ее посетило более 100000 человек.